Yeni Şarkıları "Amatör"le 3 Ayın Sonunda Sevenleriyle Buluşan Manifest'in Tarzı Power Rangers'a Benzetildi!
2025 boyunca adını listelere ve sosyal medyanın kalbine yazdıran Manifest, kısa sürede büyük bir popülerlik kazandı. 3 ayın sonunda “Amatör” şarkısının lansmanıyla hayranlarıyla buluşan Manifest’in renkli deri tulumlardan oluşan kombinleri Power Rangers’a benzetildi. Manifest sahneye adım atar atmaz sosyal medya ve müzik listeleri resmen çalkalandı!
2025’e “yeni kız grubu” heyecanını resmen geri getiren Manifest, bu sene hem çıkışları hem de peş peşe gelen şarkılarıyla adlarından bahsettirmişti.
Manifest, yeni şarkısı “Amatör” için 4 Aralık 2025 akşamı Zorlu’da bir lansman gecesiyle, yaklaşık üç aylık aranın ardından yeniden sevenleriyle buluştu.
