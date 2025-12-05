onedio
article/share
Yeni Şarkıları "Amatör"le 3 Ayın Sonunda Sevenleriyle Buluşan Manifest'in Tarzı Power Rangers'a Benzetildi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.12.2025 - 10:20

2025 boyunca adını listelere ve sosyal medyanın kalbine yazdıran Manifest, kısa sürede büyük bir popülerlik kazandı. 3 ayın sonunda “Amatör” şarkısının lansmanıyla hayranlarıyla buluşan Manifest’in renkli deri tulumlardan oluşan kombinleri Power Rangers’a benzetildi. Manifest sahneye adım atar atmaz sosyal medya ve müzik listeleri resmen çalkalandı!

2025’e “yeni kız grubu” heyecanını resmen geri getiren Manifest, bu sene hem çıkışları hem de peş peşe gelen şarkılarıyla adlarından bahsettirmişti.

Big5 Türkiye sürecinden doğan 6 kişilik grup, daha yolun başında ciddi bir kitle yakalarken, Manifestival albümü Türkiye’de yılın en çok dinlenen 2. albümü oldu.

Ancak hatırlarsınız, grubun sahne şovlarıyla ilgili tartışmalar büyüyünce haklarında soruşturma haberleri gündeme düşmüştü. Tam da bu çalkantılı dönemin ardından, kızlar hayranlarının beklediği geri dönüşü yaptı.

Manifest, yeni şarkısı “Amatör” için 4 Aralık 2025 akşamı Zorlu’da bir lansman gecesiyle, yaklaşık üç aylık aranın ardından yeniden sevenleriyle buluştu.

