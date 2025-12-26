onedio
VEPARA Ödeme Sistemine Operasyon: 31 Kişi İçin Gözaltı Kararı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.12.2025 - 07:43 Son Güncelleme: 26.12.2025 - 08:01

Bir elektronik ödeme sistemine daha kara para ve yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş'ye düzenlenen operasyonda 31 kişi hakkında gözaltı talimatı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında kara para aklama soruşturması başlattı.

Şirketin yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığından elde edilen gelirleri elektronik para altyapısı üzerinden sistematik şekilde transfer ettiği iddia edildi.

Merkez Bankası denetimleri ve MASAK analizlerine göre, suç gelirleri hem yurt içi hem de yurt dışındaki şirketler aracılığıyla aklanmaya çalışıldı.

Para hareketlerinde yazılım mühendisleri, bilgi işlem personeli ve proje yöneticilerinin de aktif rol aldığı iddiası da var.

