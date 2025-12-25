Bakan Kurum Açıkladı: TOKİ 500 Bin Konutta İlk Kura Çekiminin Yapılacağı İl Belli Oldu!

TOKİ 500 bin konut projesinde ilk teslimatlar 2027 yılının Mart ayında yapılacak. Ancak Kurum, 2026 yılı içerisinde de teslim edilecek konutların olacağını belirtti.

Kurum, 'yüzyılın en büyük konut projesini başlattık. 500 bin sosyal konut projemizi Türkiye'ye sunmuş olduk.8 milyon 840 bin 314 başvuru yapıldı. Geçerli başvuruda 5 milyon 242 bin 766. En çok başvuru gelen iller de İstanbul, Ankara ve İzmir.' diyerek TOKİ'ye yapılan başvuru sayısını açıkladı.

Deprem bölgesine ayrıca kontenjan ayrıldığın belirten Kurum, 'Deprem bölgesine ekstra kontenjanlar ayırdık çünkü burada hak sahibi olamayan vatandaşlarımızın da ev sahibi olabilmesi için hem merkezde hem de ilçelerde ekstra kontenjanlar ayırdık. Çünkü istiyoruz ki evi hasar görmüş, evi olmayan dar gelirli vatandaşlarımız da ev sahibi olsun. ' ifadelerini kullandı.