Bakan Kurum Açıkladı: TOKİ 500 Bin Konutta İlk Kura Çekiminin Yapılacağı İl Belli Oldu!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, NTV'nin konuğu olarak merak edilen soruları yanıtladı. Bakan Kurum, öncelikle deprem konutlarına dair açıklamalarda bulundu. Kurum, daha sonra TOKİ tarafından yapılacak olan 500 bin konut projesine değindi.
Bakan Kurum, 500 bin konutun ilk kurasının hangi ilde çekileceğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TOKİ 500 bin konutun kura tarihi ve ilk kuranın çekileceği il belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki TOKİ 500 bin konut ne zaman teslim edilecek?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın