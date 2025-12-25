onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Bakan Kurum Açıkladı: TOKİ 500 Bin Konutta İlk Kura Çekiminin Yapılacağı İl Belli Oldu!

Bakan Kurum Açıkladı: TOKİ 500 Bin Konutta İlk Kura Çekiminin Yapılacağı İl Belli Oldu!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
25.12.2025 - 22:40

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, NTV'nin konuğu olarak merak edilen soruları yanıtladı. Bakan Kurum, öncelikle deprem konutlarına dair açıklamalarda bulundu. Kurum, daha sonra TOKİ tarafından yapılacak olan 500 bin konut projesine değindi.

Bakan Kurum, 500 bin konutun ilk kurasının hangi ilde çekileceğini açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TOKİ 500 bin konutun kura tarihi ve ilk kuranın çekileceği il belli oldu.

TOKİ 500 bin konutun kura tarihi ve ilk kuranın çekileceği il belli oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı. Kurum, öncelikle deprem konutlarına dair açıklamalarda bulundu. Hatay'da yapılan deprem konutlarına dair bilgileri aktaran Bakan Kurum, 'Cumartesi günü bütün hak sahiplerimizin anahtarlarını teslim etmiş olacağız.' ifadelerini kullandı. 

Bakan Kurum, aynı zamanda Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılacak 500 bin sosyal konut projesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, TOKİ 500 bin konutta ilk kuranın 29 Aralık'ta çekileceğini duyurdu.

TOKİ 500 bin konutta ilk kuralar Adıyaman'da çekilecek.

Peki TOKİ 500 bin konut ne zaman teslim edilecek?

Peki TOKİ 500 bin konut ne zaman teslim edilecek?

TOKİ 500 bin konut projesinde ilk teslimatlar 2027 yılının Mart ayında yapılacak. Ancak Kurum, 2026 yılı içerisinde de teslim edilecek konutların olacağını belirtti.

Kurum, 'yüzyılın en büyük konut projesini başlattık. 500 bin sosyal konut projemizi Türkiye'ye sunmuş olduk.8 milyon 840 bin 314 başvuru yapıldı. Geçerli başvuruda 5 milyon 242 bin 766. En çok başvuru gelen iller de İstanbul, Ankara ve İzmir.' diyerek TOKİ'ye yapılan başvuru sayısını açıkladı. 

Deprem bölgesine ayrıca kontenjan ayrıldığın belirten Kurum, 'Deprem bölgesine ekstra kontenjanlar ayırdık çünkü burada hak sahibi olamayan vatandaşlarımızın da ev sahibi olabilmesi için hem merkezde hem de ilçelerde ekstra kontenjanlar ayırdık. Çünkü istiyoruz ki evi hasar görmüş, evi olmayan dar gelirli vatandaşlarımız da ev sahibi olsun. ' ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın