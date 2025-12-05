onedio
Hayranlarıyla Yeniden Buluşan Manifest'in Soruşturma Süreciyle İlgili Sorulara Verdiği Cevap Gündem Oldu!

Hayranlarıyla Yeniden Buluşan Manifest'in Soruşturma Süreciyle İlgili Sorulara Verdiği Cevap Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.12.2025 - 13:07

Manifest cephesinde “Amatör” dönüşü sadece şarkıyla değil, basın alanındaki anlarla da konuşulmaya devam ediyor. Yasal süreç hakkında konuşmak istemediklerini net şekilde belirtmelerine rağmen aynı sorunun ısrarla yöneltilmesi hayranları kızdırırken, sahnenin en takdir toplayan yanıt Hilal Yelekçi’den geldi.

2025’in en hızlı yükselen kız gruplarından Manifest, 6 Eylül 2025’teki KüçükÇiftlik Park konserinin ardından “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” iddialarıyla açılan soruşturmayla gündemin tam ortasına oturmuştu.

9 Eylül’de gruba adli kontrol ve yurt dışı yasağı kararı gelince tartışma daha da büyümüştü. 

Aradan yaklaşık üç ay geçti, Manifest bu kez yeni şarkıları “Amatör” için 4 Aralık 2025’te Zorlu PSM’de lansmanla sahneye geri döndü. Ancak gecenin konuşulanı sadece şarkı ve Power Rangers’a benzetilen renkli deri tulumlar olmadı; basın alanında sorulan bazı sorular tepki topladı.

Zeynep Oktay'ın "yeni şarkımız ve klibimiz çıktı onlar hakkında konuşalım" cevabının ardından soruşturma konusunu irdeleyen muhabire Hilal'in verdiği yanıt yerinde bulundu.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
