Ankaralılar Şok: Enis Arıkan'ın Aybüke Pusat'la Sohbetinde Kırdığı Aspava Potu Kahkahaya Boğdu!

Ankaralılar Şok: Enis Arıkan'ın Aybüke Pusat'la Sohbetinde Kırdığı Aspava Potu Kahkahaya Boğdu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.12.2025 - 12:20

KAFA TV’nin “Enis Arıkan ile Boş Ders” programında Aybüke Pusat’ın konuk olduğu bölümde, Enis Arıkan ve Aybüke Pusat’ın Aspava sohbeti sosyal medyayı güldürdü. Enis Arıkan’ın “Aspava’da öpüşmek istiyorum” sözleriyle başlayan muhabbet, Aybüke Pusat’ın Aspava’nın açılımını söylemesiyle yaşadığı şokla izleyenleri güldürdü.

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=XcvPL...
Gelin o anlara birlikte bakalım:

Ankara'ya bir hayli uzak olan Enis Arıkan'ın Aspava'larla ilgili potu sosyal medya kullanıcılarını güldürdü.

Ankara'ya bir hayli uzak olan Enis Arıkan'ın Aspava'larla ilgili potu sosyal medya kullanıcılarını güldürdü.

Ankaralı oluşunu her fırsatta dile getiren Aybüke Pusat “Ben tam bir Ankara milliyetçisiyim. Ankara’da arkadaş ortamı ve aile ortamı çok doyurucudur. Herkes aile, herkes birbirini tanır, herkes birbirini bilir.” şeklinde konuşmasının ardından Enis Arıkan'ın 'Aspava'ya gidip öpüşmek istiyorum' sözleriyle şoka uğradı.

'Öpüşülen bir yer değil Aspava' diyerek yanlış anlaşılmayı gideren Aybüke Pusat hem Aspava'nın açılımını hem de konsepti tane tane anlattı.

