Ankaralılar Şok: Enis Arıkan'ın Aybüke Pusat'la Sohbetinde Kırdığı Aspava Potu Kahkahaya Boğdu!

Ankaralı oluşunu her fırsatta dile getiren Aybüke Pusat “Ben tam bir Ankara milliyetçisiyim. Ankara’da arkadaş ortamı ve aile ortamı çok doyurucudur. Herkes aile, herkes birbirini tanır, herkes birbirini bilir.” şeklinde konuşmasının ardından Enis Arıkan'ın 'Aspava'ya gidip öpüşmek istiyorum' sözleriyle şoka uğradı.

'Öpüşülen bir yer değil Aspava' diyerek yanlış anlaşılmayı gideren Aybüke Pusat hem Aspava'nın açılımını hem de konsepti tane tane anlattı.