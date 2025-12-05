Ankaralılar Şok: Enis Arıkan'ın Aybüke Pusat'la Sohbetinde Kırdığı Aspava Potu Kahkahaya Boğdu!
KAFA TV’nin “Enis Arıkan ile Boş Ders” programında Aybüke Pusat’ın konuk olduğu bölümde, Enis Arıkan ve Aybüke Pusat’ın Aspava sohbeti sosyal medyayı güldürdü. Enis Arıkan’ın “Aspava’da öpüşmek istiyorum” sözleriyle başlayan muhabbet, Aybüke Pusat’ın Aspava’nın açılımını söylemesiyle yaşadığı şokla izleyenleri güldürdü.
Gelin o anlara birlikte bakalım:
Ankara'ya bir hayli uzak olan Enis Arıkan'ın Aspava'larla ilgili potu sosyal medya kullanıcılarını güldürdü.
