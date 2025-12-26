İstanbul Trafiğine "Turist" Ayarı: Sultanahmet’e Otobüsle Giriş Yasaklandı, Turistlere Özel Tramvay Geliyor!
İstanbul’da kruvaziyer turizmini ve şehir içi trafiği doğrudan etkileyecek kritik kararlar alındı. Galataport’a yanaşan gemilerden inen turistlerin Sultanahmet’e ulaşımında otobüs devri kapanırken, transferlerin artık özel tramvayla yapılmasına karar verildi. Ayrıca Silivri-Büyükçekmece hattındaki yolcu otobüslerinin D-100 karayolunu kullanması da yasaklandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), kentin hem turizm dinamiklerini hem de ana arterlerdeki trafik akışını değiştirecek önemli düzenlemeler için bir araya geldi.
