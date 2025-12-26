İstanbul Trafiğine "Turist" Ayarı: Sultanahmet’e Otobüsle Giriş Yasaklandı, Turistlere Özel Tramvay Geliyor!

Eyüpsultan’daki Artİstanbul Feshane’de, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin yönetiminde gerçekleştirilen toplantıdan Tarihi Yarımada’yı nefes aldıracak bir ulaşım modeli çıktı.

Toplantının en dikkat çekici gündem maddesi, Galataport Limanı ile İstanbul’un tarihi merkezi arasındaki turist sevkiyatı oldu. Kurul üyelerinin onayıyla geçen yeni düzenlemeye göre, kruvaziyer gemileriyle şehre gelen ziyaretçilerin Sultanahmet ve Beyazıt bölgelerine transferinde lastik tekerlekli araç kullanımı sona erdirildi. Turistlerin bu bölgelere ulaşımı, artık kendilerine tahsis edilecek özel bir tramvay hattıyla ve duraksız seferlerle sağlanacak. Bu kararla birlikte, daha önce Galataport ile Sultanahmet arasında turist taşıyan servis araçlarının tarihi bölgeye girişleri tamamen yasaklanarak, bölgedeki trafik yoğunluğunun ve araç kirliliğinin önüne geçilmesi hedeflendi.

UKOME toplantısında alınan kararlar sadece turizm bölgesiyle sınırlı kalmadı. Şehrin batı yakasındaki şehirler arası taşımacılığı ilgilendiren bir güzergah değişikliğine de gidildi. Büyükçekmece Cep Otogarı ile Silivri Otogarı arasında yolcu taşıyan otobüslerin D-100 kara yolunu kullanmalarına yasak getirildi. Yapılan düzenlemeyle birlikte, bu hattı kullanan araçların seferlerini artık sadece TEM otoyolu üzerinden gerçekleştirmesi zorunlu kılındı.