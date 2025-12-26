onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İstanbul Trafiğine "Turist" Ayarı: Sultanahmet’e Otobüsle Giriş Yasaklandı, Turistlere Özel Tramvay Geliyor!

İstanbul Trafiğine "Turist" Ayarı: Sultanahmet’e Otobüsle Giriş Yasaklandı, Turistlere Özel Tramvay Geliyor!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.12.2025 - 13:27

İstanbul’da kruvaziyer turizmini ve şehir içi trafiği doğrudan etkileyecek kritik kararlar alındı. Galataport’a yanaşan gemilerden inen turistlerin Sultanahmet’e ulaşımında otobüs devri kapanırken, transferlerin artık özel tramvayla yapılmasına karar verildi. Ayrıca Silivri-Büyükçekmece hattındaki yolcu otobüslerinin D-100 karayolunu kullanması da yasaklandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), kentin hem turizm dinamiklerini hem de ana arterlerdeki trafik akışını değiştirecek önemli düzenlemeler için bir araya geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), kentin hem turizm dinamiklerini hem de ana arterlerdeki trafik akışını değiştirecek önemli düzenlemeler için bir araya geldi.

Eyüpsultan’daki Artİstanbul Feshane’de, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin yönetiminde gerçekleştirilen toplantıdan Tarihi Yarımada’yı nefes aldıracak bir ulaşım modeli çıktı.

Toplantının en dikkat çekici gündem maddesi, Galataport Limanı ile İstanbul’un tarihi merkezi arasındaki turist sevkiyatı oldu. Kurul üyelerinin onayıyla geçen yeni düzenlemeye göre, kruvaziyer gemileriyle şehre gelen ziyaretçilerin Sultanahmet ve Beyazıt bölgelerine transferinde lastik tekerlekli araç kullanımı sona erdirildi. Turistlerin bu bölgelere ulaşımı, artık kendilerine tahsis edilecek özel bir tramvay hattıyla ve duraksız seferlerle sağlanacak. Bu kararla birlikte, daha önce Galataport ile Sultanahmet arasında turist taşıyan servis araçlarının tarihi bölgeye girişleri tamamen yasaklanarak, bölgedeki trafik yoğunluğunun ve araç kirliliğinin önüne geçilmesi hedeflendi.

UKOME toplantısında alınan kararlar sadece turizm bölgesiyle sınırlı kalmadı. Şehrin batı yakasındaki şehirler arası taşımacılığı ilgilendiren bir güzergah değişikliğine de gidildi. Büyükçekmece Cep Otogarı ile Silivri Otogarı arasında yolcu taşıyan otobüslerin D-100 kara yolunu kullanmalarına yasak getirildi. Yapılan düzenlemeyle birlikte, bu hattı kullanan araçların seferlerini artık sadece TEM otoyolu üzerinden gerçekleştirmesi zorunlu kılındı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
2
2
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın