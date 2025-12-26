41 Milyar TL Servete Sahip Olan Ali Sabancı'nın "Geçinemiyorum" Açıklaması Gündeme Oturdu!

Ali Sabancı konuşmasında '120-130 tane ortağımız var. Amerika’nın Batı yakasından, Afrika’dan Türkiye’ye kadar yatırım yapıyoruz. Bizim takipten yönettiğimiz varlığın yüzde 50’si yurt dışında. Biz takriben bir hesaba göre 9 milyar dolar varlık yönetiyoruz. Bunun yüzde 15’i kadar eski lafla 'başkasının parası.' 1 milyon dolar yatırım yapan da var, 500 milyon dolar yatırım yapan da var. Almanya’daki ekibimize yatırım yapıyoruz. Bunlar global oyuncular.' ifadelerini kullandı.

Sabancı, 'Herkesin maddi emelleri var, bir şey söyleyeyim mi? Benim de maddi emellerim var. Ben geçinemiyorum. Yani arzu ettiğime kıyasla geçinemiyorum. Dolayısıyla bunu çok doğru yapmak lazım. O insanların başka yere gittiklerinde yıldızlarını parlamaya devam etmesi lazım.' şeklindeki sözleriyle gündeme yerleşti.

Türkiye’nin en zenginleri listesinde 34. sırada yer alan, toplam servetinin de 950 milyon dolar (41 Milyar TL) olduğu bilinen Ali Sabancı gündeme oturdu.