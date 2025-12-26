41 Milyar TL Servete Sahip Olan Ali Sabancı'nın "Geçinemiyorum" Açıklaması Gündeme Oturdu!
ESAS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, Fast Company Türkiye’nin İstanbul’da düzenlediği CEO Council etkinliğindeki sözleriyle gündeme damga vurdu. Sabancı, 'Herkesin maddi emelleri var, bir şey söyleyeyim mi? Benim de maddi emellerim var. Ben geçinemiyorum' dedi.
İşte o anlar:
Rauf Ateş’in sorularını yanıtlayan Sabancı, yaptığı konuşmada “Yönettiğimiz 9 milyar dolarlık varlığın yüzde 50'si yurt dışında” ifadelerini kullandı.
