41 Milyar TL Servete Sahip Olan Ali Sabancı'nın "Geçinemiyorum" Açıklaması Gündeme Oturdu!

26.12.2025 - 13:40

ESAS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, Fast Company Türkiye’nin İstanbul’da düzenlediği CEO Council etkinliğindeki sözleriyle gündeme damga vurdu. Sabancı, 'Herkesin maddi emelleri var, bir şey söyleyeyim mi? Benim de maddi emellerim var. Ben geçinemiyorum' dedi.

İşte o anlar:

Rauf Ateş’in sorularını yanıtlayan Sabancı, yaptığı konuşmada “Yönettiğimiz 9 milyar dolarlık varlığın yüzde 50'si yurt dışında” ifadelerini kullandı.

Ali Sabancı konuşmasında '120-130 tane ortağımız var. Amerika’nın Batı yakasından, Afrika’dan Türkiye’ye kadar yatırım yapıyoruz. Bizim takipten yönettiğimiz varlığın yüzde 50’si yurt dışında. Biz takriben bir hesaba göre 9 milyar dolar varlık yönetiyoruz. Bunun yüzde 15’i kadar eski lafla 'başkasının parası.' 1 milyon dolar yatırım yapan da var, 500 milyon dolar yatırım yapan da var. Almanya’daki ekibimize yatırım yapıyoruz. Bunlar global oyuncular.' ifadelerini kullandı.

Sabancı, 'Herkesin maddi emelleri var, bir şey söyleyeyim mi? Benim de maddi emellerim var. Ben geçinemiyorum. Yani arzu ettiğime kıyasla geçinemiyorum. Dolayısıyla bunu çok doğru yapmak lazım. O insanların başka yere gittiklerinde yıldızlarını parlamaya devam etmesi lazım.' şeklindeki sözleriyle gündeme yerleşti.

Türkiye’nin en zenginleri listesinde 34. sırada yer alan, toplam servetinin de 950 milyon dolar (41 Milyar TL) olduğu bilinen Ali Sabancı gündeme oturdu.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
