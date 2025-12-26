onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Hakan Sabancı'nın Eski Sevgilisi Aygün Aydın Evlilik Teklifi Aldı!

Hakan Sabancı'nın Eski Sevgilisi Aygün Aydın Evlilik Teklifi Aldı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.12.2025 - 11:58

Birçok dizide yan rollerde gördüğümüz Aygün Aydın, sosyetenin gözde ismi Hakan Sabancı ile yaşadığı kısa süreli birliktelikten sonra Hakan Sabancı'yla ilgili paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam etmişti.

Hakan Sabancı takıntısıyla gündeme gelen Aygün Aydın'ın son paylaşımındaki yüzük detayı dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sosyal medya magazininin en çok konuşulan başlıklarından biri, bir dönem Aygün Aydın ile Hakan Sabancı arasında yaşandığı iddia edilen yakınlaşmaydı.

Sosyal medya magazininin en çok konuşulan başlıklarından biri, bir dönem Aygün Aydın ile Hakan Sabancı arasında yaşandığı iddia edilen yakınlaşmaydı.

Bu ilişki bitmesinin ardından Aygün Aydın’ın paylaşımlarıyla bambaşka bir seviyeye taşındı. Sonrasında devreye uzaklaştırma/koruma kararları girdi, süreç de haliyle magazin sınırlarını aşıp “hukuk” başlığına oturdu.

Ekranlarda da zaman zaman görmeye alıştığımız Aygün Aydın, sosyetenin gözde ismi Hakan Sabancı ile yaşadığı kısa süreli birliktelikle adından bahsettirmeye başlamıştı.   

Ayrılıktan sonra Hakan Sabancı'yla mesajlarını ifşalayan ve hatta Hakan Sabancı'dan hamile olduğunu iddia eden Aygün Aydın, ortalığı fena karıştırmıştı.

Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'le yaşadığı ilişki boyunca da, sık sık olmasa da, direkt Hande ve Hakan göndermeli paylaşımlarına devam etmişti.

Aygün Aydın'ın geçtiğimiz akşam evlilik teklifi aldı ve sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

Aygün Aydın'ın geçtiğimiz akşam evlilik teklifi aldı ve sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

Tektaş yüzüğünü hikayelerinde paylaşan Aygün Aydın 'Lotus pırlantası (bataklığın içinde toz bile tutmadan tertemiz tutabilen tek çiçekmiş) Boş yere sormayın evlenmeyeceğim, zaten onca yaşadığım şeyden sonra benim evlenmem mümkün değil' ifadelerini kullandı.

Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın