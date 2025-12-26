Hakan Sabancı'nın Eski Sevgilisi Aygün Aydın Evlilik Teklifi Aldı!
Birçok dizide yan rollerde gördüğümüz Aygün Aydın, sosyetenin gözde ismi Hakan Sabancı ile yaşadığı kısa süreli birliktelikten sonra Hakan Sabancı'yla ilgili paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam etmişti.
Hakan Sabancı takıntısıyla gündeme gelen Aygün Aydın'ın son paylaşımındaki yüzük detayı dikkat çekti.
Sosyal medya magazininin en çok konuşulan başlıklarından biri, bir dönem Aygün Aydın ile Hakan Sabancı arasında yaşandığı iddia edilen yakınlaşmaydı.
Aygün Aydın'ın geçtiğimiz akşam evlilik teklifi aldı ve sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.
