Özellikle Hisse Yatırımlarında Görülen “Ölü Kedi Sıçraması” Nedir?

İrem Coşkun
26.12.2025 - 14:01

Borsada her gün yeni bir hareket, yeni bir hikaye… Ama bazı terimler var ki kulağa komik gelse de aslında arkasında oldukça kritik bir anlam yatıyor. “Ölü kedi sıçraması” da bunlardan biri. Adını duyunca insanın aklına finans değil de garip bir internet memes’i geliyor ama yatırım dünyasında oldukça önemli bir kavram. Eğer hisse yatırımı yapıyorsan veya borsayı uzaktan bile takip ediyorsan bu terimi mutlaka duymuşsundur. Peki bu gerçekten ne anlama geliyor ve neden yatırımcılar bu kadar önemsiyor? İşte detaylar! 👇

“Ölü kedi sıçraması”, düşüş trendindeki bir hissenin anlık olarak sert bir şekilde yukarı yönlü hareket etmesi demektir.

Bu hareket dışarıdan bakıldığında hisse toparlıyor gibi görünse de aslında çoğu zaman yanıltıcıdır. Çünkü bu sıçrama, gerçek bir yükselişin değil, düşüş trendinin devam edeceğinin habercisi olabilir. Yani bir nevi piyasadaki son bir canlanma görüntüsü... Yatırımcılar bu hareketi yanlış yorumladığında, düşüş devam ederse büyük zarar yaşayabilir. Bu yüzden grafiğe sadece bir yükseliş olarak bakmak değil, genel trendi anlamak çok önemlidir. Özetle, bu sıçrama geçici bir nefes alma hareketidir, uzun vadede çoğu zaman düşüş devam eder.

Bu terimin ismi aslında bir finansçı esprisine dayanıyor!

Bu terim, “Yüksekten düşen bir kedi bile yere çarptıktan sonra bir miktar sıçrar!” benzetmesinden geliyor. Yani düşüş o kadar serttir ki, hissenin bir noktada hafif yukarı zıplaması kaçınılmaz olur. Buradaki kritik nokta, o sıçramanın yaşanması hisseyi kurtarmıyor. Bu isim kulağa tuhaf gelse de, yatırımcıların akılda kalıcı şekilde öğrenmesi için oldukça etkili bir metafor diyebiliriz.

Ölü kedi sıçramasının en tehlikeli yanı yatırımcıları yanıltmasıdır!

Birçok kişi bu geçici yükselişi, trend değişti sanıp alım yapar. Ancak asıl trend hala aşağı yönlü olduğu için yatırımcı düşüşün ortasında pozisyona girmiş olur. Bu da zararın büyümesine yol açar. Bu nedenle sıçramayı görünce hemen harekete geçmek yerine biraz beklemek, hacim ve genel piyasa algısını takip etmek önemlidir. Yani sabırsız davranmak bu noktada en büyük hatalardan biridir.

Bu hareket genellikle sert düşüşlerin ardından görülür.

Özellikle kötü bilançolar, olumsuz haber akışı, ekonomik belirsizlikler ya da panik satışları sonrası hisseler hızla düşer. Sonrasında çok küçük olumlu bir haber bile fiyatı bir anda yukarı çekebilir. Ama bu yukarı hareket çoğu zaman kalıcı olmaz. Çünkü hisseyi baskılayan temel nedenler ortadan kalkmamıştır. Bu yüzden sıçramanın arkasında ne olduğuna bakmadan karar vermek risklidir.

Ölü kedi sıçramasını doğru analiz etmek için sadece fiyat hareketine bakmak yeterli değildir.

Hacim, trend çizgileri, destek-direnç noktaları ve genel piyasa havası mutlaka dikkate alınmalıdır. Mesela hacim artmadan gelen bir yükseliş genelde çok güven vermez. “Herkes alıyorsa ben de alayım.” mantığı burada en riskli yaklaşım olur. Soğukkanlı kalmak ve veriye de bakmak gerekir.

Tüm ölü kedi sıçramaları aynı değildir; bazıları gerçekten trend dönüşünün başlangıcı olabilir.

Bu da işi zorlaştıran kısım. Çünkü bazen hissenin toparlanma süreci bu tip küçük yükselişlerle başlar. Yani hareketin sahte mi gerçek mi olduğunu anlamak için hem haber akışını hem de teknik göstergeleri birlikte okumak gerekir. Bu yüzden acele karar vermek yerine biraz zaman tanımak daha sağlıklıdır. Birkaç gün beklemek, genelde zarar etmekten daha mantıklı olur.

Yatırımcıların en çok yaptığı hata; bu yükselişi kaçırma korkusuyla düşünmeden işlem yapmak.

“Şimdi çıkarsa ne olacak?” paniğiyle yapılan alımlar, çoğu zaman zararla sonuçlanır. Oysa borsada fırsat bitmez, bir hareketi kaçırmak dünyanın sonu değildir. Önemli olan sermayeyi korumak ve yanlış trendlerin tuzağına düşmemektir. Bu tür ani yükselişlerde soğukkanlı davranan yatırımcı uzun vadede her zaman öne çıkar.

Sonuç olarak; ölü kedi sıçraması, yatırım psikolojisinin ne kadar kırılgan olduğunu gösteren güzel bir örnektir.

Piyasa bazen tamamen duygularla hareket eder; panik, umut, heyecan, korku… Bu sıçrama da yatırımcıların bu duygular arasında savrulduğunda nasıl yanlış kararlar verebildiğini gösterir. Bu yüzden psikolojiyi doğru yönetmek de teknik analiz kadar önemlidir. Kendini tanımak, duygularını kontrol edebilmek her yatırımcının geliştirmesi gereken bir beceridir.

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
