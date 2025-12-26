Özellikle Hisse Yatırımlarında Görülen “Ölü Kedi Sıçraması” Nedir?
Borsada her gün yeni bir hareket, yeni bir hikaye… Ama bazı terimler var ki kulağa komik gelse de aslında arkasında oldukça kritik bir anlam yatıyor. “Ölü kedi sıçraması” da bunlardan biri. Adını duyunca insanın aklına finans değil de garip bir internet memes’i geliyor ama yatırım dünyasında oldukça önemli bir kavram. Eğer hisse yatırımı yapıyorsan veya borsayı uzaktan bile takip ediyorsan bu terimi mutlaka duymuşsundur. Peki bu gerçekten ne anlama geliyor ve neden yatırımcılar bu kadar önemsiyor? İşte detaylar! 👇
“Ölü kedi sıçraması”, düşüş trendindeki bir hissenin anlık olarak sert bir şekilde yukarı yönlü hareket etmesi demektir.
Bu terimin ismi aslında bir finansçı esprisine dayanıyor!
Ölü kedi sıçramasının en tehlikeli yanı yatırımcıları yanıltmasıdır!
Bu hareket genellikle sert düşüşlerin ardından görülür.
Ölü kedi sıçramasını doğru analiz etmek için sadece fiyat hareketine bakmak yeterli değildir.
Tüm ölü kedi sıçramaları aynı değildir; bazıları gerçekten trend dönüşünün başlangıcı olabilir.
Yatırımcıların en çok yaptığı hata; bu yükselişi kaçırma korkusuyla düşünmeden işlem yapmak.
Sonuç olarak; ölü kedi sıçraması, yatırım psikolojisinin ne kadar kırılgan olduğunu gösteren güzel bir örnektir.
