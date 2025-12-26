Özellikle Hisse Yatırımlarında Görülen “Ölü Kedi Sıçraması” Nedir?

Borsada her gün yeni bir hareket, yeni bir hikaye… Ama bazı terimler var ki kulağa komik gelse de aslında arkasında oldukça kritik bir anlam yatıyor. “Ölü kedi sıçraması” da bunlardan biri. Adını duyunca insanın aklına finans değil de garip bir internet memes’i geliyor ama yatırım dünyasında oldukça önemli bir kavram. Eğer hisse yatırımı yapıyorsan veya borsayı uzaktan bile takip ediyorsan bu terimi mutlaka duymuşsundur. Peki bu gerçekten ne anlama geliyor ve neden yatırımcılar bu kadar önemsiyor? İşte detaylar! 👇