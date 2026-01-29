onedio
Yapay Zeka Yanıtlıyor: Ülkeler Savunma Alanına Hiç Harcama Yapmasaydı Refah Seviyesi Nasıl Değişirdi?

Elif Nur Çamurcu
29.01.2026 - 14:01

Devlet bütçelerinin en tartışmalı kalemlerinden biri: savunma harcamaları! Eğer bu harcamalar ortadan kalksaydı ne olurdu? Sadece bütçesel olarak bir değişim olmazdı, değil mi? Uluslararası ilişkilerden toplumsal algılara kadar birçok değişim beraberinde gelirdi...

Yapay zekanın bu değişimleri bize nasıl aktardığına birlikte bakalım!

1. Sosyal yatırımlar belirgin bir şekilde artar.

Şimdi, savunma harcamaları tamamen ortadan kalkacak. Bu bütçe ile ne yapılabilir? Tabi ki, sosyal yatırımlara yönelecek! Eğitim, sağlık ve barınma gibi alanlar daha fazla kaynakla desteklenmeye başlayabilir. Bu da kısa vadede refah hissini yükseltir. İnsanlar gündelik yaşamlarında daha fazla destek görecekler sonuçta! Ayrıca kamusal hizmetlere erişim de kolay hale gelebilir. 

Kısacası yaşam kalitesini doğrudan etkileyecek şeyler daha fazla desteklenebilir. Fakat refah seviyesi sadece harcama miktarına dayalı değildir. Bir de sistemin istikrarlı olmasını ister... Bu yüzden uzun vade için planlamasının iyi yapılması gerekiyor!

2. Uluslararası ilişkiler etkilenir.

Şu an savunma harcamaları ülkelerin uluslararası konumunu belirleyen en önemli etkenlerden biri. Şimdi, hayal edin! Bu etken birden ortadan kalktı. Bazı ülkeler bu durumda uzlaşmacı bir yaklaşım benimseyebilir. Fakat bu durum zamanla daha karmaşık hale gelebilir... Bu karmaşa ise ekonomik kararlar üzerinde etkili olur. Bu yüzden yatırımların temkinli bir şekilde yapılması gerekiyor. 

Dış politikayı daha kırılgan bir yapıya bürüyebilir... Yani, refah sadece iç politikalarla işlemez. Küresel ilişkilerin seyrine göre de şekil aldığı unutulmamalı.

3. Kaynak dağılımı adil görünebilir.

Savunma harcamaları olmadığında kaynaklar daha 'insan odaklı' bir şekilde dağılabilir. Haliyle bu da toplumda adalet algısını oluşturur. Çünkü politikalar gelir dağılımına yönelik desteklerde bulunmaya başlar. Sosyal eşitsizlik azalmasına yönelik çalışmalar yapılabilir. Refahın daha geniş bir kitleye yayılmasını sağlar! 

Fakat... Bu durumda kaynaklar doğru planlanmazsa beklenen etki sınırlı olabilir. Refah artışının otomatik olarak gerçekleşmesi beklenemez. Bunun için etkin bir kullanım gerekir.

4. Ekonomik istikrar sınanmaya devam eder.

Savunma harcamaları aslında ekonomik döngünün bir parçasıdır. Haliyle bu harcamalar ortadan kalktığı zaman ekonomik yapı da değişecektir. Bazı sektörler küçülmeye gidecektir. Bu dönüşüm kısa vadede belirsizliğe neden olur. Sonuç olarak iş gücü piyasası yeni alanlara uyum sağlamaya çalışacak! Artık ekonomik istikrar farklı mekanizmalar ile korunmaya çalışılacak. Bu yüzden geçiş sürecinde refah seviyesinde dalgalanmalar olabilir.

5. Teknolojik gelişmelerin yönü değişir.

Savunma alanı birçok teknolojik gelişimin merkezidir... Bu alandaki harcamaların durması teknolojik ilerlemenin yönünü etkiler! Yenilikler artık sivil alana odaklanır. Bu da günlük yaşam için çözümlerin üretilmesi demek! Tabi, teknolojik sıçramalar yavaşlayabilir. 

İnsanlar teknolojiyi yaşam kolaylaştıran bir araç olarak görmeye başlar. Küresel rekabeti daha karmaşık bir hale getirebilecek bir sürece girilir!

6. Küresel eşitsizlikler kendini başka şekilde gösterir.

Savunma harcamalarının olmaması her ülkeyi aynı şekilde etkilemez. Bazı ülkeler bu duruma kolayca uyum sağlayabilir, bazıları ise zora düşebilir! Bu da beraberinde küresel eşitsizliği getirir. Çünkü refah artışı her yerde aynı zamanda olmaz. Küresel refah dengesinde bir karmaşa yaşanabilir. 

Burada uluslararası iş birlikleri çok önemli. Refahın kolektif bir kavram haline gelmesi gerekir. Böylece tek başına bir ulus meselesi olmaktan çıkarak küresel uyumun sağlanması için politikalar oluşturulur!

7. Savunmasız bir dünya daha kırılgan olabilir!

Yapay zeka bizlere diyor ki, savunma harcamalarının tamamen kaldırıldığı bir dünyada kaynaklar çoğalabilir. Fakat bu güven ve huzur demek midir? Refah artışı yaşanabilir. Sosyal yaşam güçlenebilir. Fakat uzun vadeli düşünceler için yeni tür iş birliklerinin de yapılması gerekir. 

Güvenlik kavramı en baştan tanımlanır... Refahın sürdürülebilir olması için maddi bolluğun yanında kırılganlıkları giderecek anlaşmaların olması gerekir. Bir dikkat ve denge oyunu!

