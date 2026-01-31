onedio
article/comments
article/share
Dr. Hakan Özerol Anlatıyor: Kredi Kartı ve Banka Kartı Arasındaki Fark Ne?

etiket Dr. Hakan Özerol Anlatıyor: Kredi Kartı ve Banka Kartı Arasındaki Fark Ne?

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
31.01.2026 - 14:01

Hepimizin cüzdanında bir sürü kart var. Bunlardan bazıları kredi kartı, bazıları ise banka kartı. Bu kartlar benzer görünse de aslında birbirinden oldukça farklı. Kartlar arasında para harcama şekli ve kullanım açısından büyük farklar var. Peki bu farklar neler?

Dr.Hakan Özerol banka ve kredi kartı ayrımını anlatmış.

Bu iki kart arasındaki en temel fark, harcamanın ardından o paranın nereden çekileceği. 

  • Banka kartı dediğimizde hesabında belli bir miktar para var ve elindeki kart hesabındaki o paraya bağlı.

  • Kredi kartında ise banka sana bir kredi limiti tanımlıyor. Hesabında olan paradan bağımsız bir limitin var ve harcama yaptığında o limitten harcıyorsun. Yani hesabında para olup olmaması önemli değil, çünkü limiti kullanıyorsun. 

Harcanan para kimin parası?

Kredi kartı ve banka kartı arasındaki en büyük fark paranın kime ait olduğuyla ilgili. Yani banka kartındaki para senin kendi paranken kredi kartındaki para senin değil. Kredi kartındaki para aslında bankanın sana verdiği bir borç limiti.

Borcu kullanırsın, ay sonunda ödersin.

Kredi kartı limiti, bankanın verdiği borç limiti. Burada banka sana bir borç veriyor ve sen ay boyunca onu harcıyorsun. Ayın sonu geldiğinde ise harcadığın kadarı bankaya ödemen gerekiyor. Yani kendi paranı değil, bankanın parasını harcamış oluyorsun.

Banka kartında ise işler tamamen farklı.

Banka kartında ise her şey çok daha kolay. Çünkü burada senin paran var ve kendi paran kadarını harcıyorsun. Borç alma durumu banka kartında yok. Harcama yaptıkça bankadaki parandan düşüyor. Yani banka kartında karışık hiçbir şey yok! Paran olduğu kadar harcarsın, paran yoksa harcayamazsın.

Dr. Hakan Özerol bunu şöyle özetliyor:

Kredi kartında ne kadar para harcayabileceğinin cevabı ne kadar paran olduğuyla ilgili değil, bankanın tanımlamış olduğu kredi limitiyle alakalı. Dolayısıyla kendini biliyorsan ve kaynakların belliyse, bunu da düzgün şekilde kullanabiliyorsan iki kart arasında fark olmayabilir. Hatta kredi kartını vaktinde ödeyerek kredi kartının farklı avantajlarından yararlanabilirsin.

Birinde borçlanma var, diğerinde anında ödeme!

miro.medium.com

Kredi kartı dediğimiz kart borçlanma ile çalışıyor. Yani senin olmayan parayı harcıyorsun ve dönem sonunda ödüyorsun. Borcun bir ay boyunca birikiyor ve sen bunu ay sonunda ödüyorsun. Banka kartında ise borçlanma yok. Sadece olanı harcıyorsun. 

Kredi kartı faizle birlikte geliyor.

Banka kredi kartında sana borç veriyor demiştik. Dönem sonunda borcunun tamamını ödemezsen faiz devreye giriyor. Burada faiz oranları da yüksek oluyor. Banka kartında ise faiz yok, çünkü borç yok.

Kredi kartı, banka kartına göre daha avantajlı.

Kredi kartının en büyük avantajı taksit yapması. Yani yaptığın büyük harcamaları aylara bölebiliyorsun. Bu da büyük bir avantaj elbette. Ayrıca kredi kartlarının erteleme özelliği de bulunuyor. Bu avantajlar kredi kartlarının bu kadar yaygın kullanılmasının nedeni zaten. 

Banka kartında ise bu avantajların hiçbiri yok.

Banka kartında ne taksit var ne de erteleme. Burada sadece içinde olan bir para var ve sen bunu harcayabiliyorsun. Ödeme yapacağın zaman banka kartında ne kadar para varsa onunla ödeyebiliyorsun. Bu ödemeyi de tek seferde yapman gerek elbette.

Kredi kartında bir limit var.

miro.medium.com

Kredi kartını banka verirken bir limitle veriyor. Yani para harcamana bir sınır çiziyor. Bu limit bittiğinde ise harcanacak bir şey kalmıyor. Limiti, banka belirliyor. Belirlerken gelir, kredi notu ve banka geçmişine bakıyor. Limit yetersiz geldiğinde gelire göre limit artırma mümkün oluyor.

Banka kartında limit yok.

Banka kartı bir limitle gelmiyor. Burada limit yerine bakiye var. Yani paran ne kadarsa o kadar limitin oluyor gibi düşünebilirsin. Bankadaki paran bittiğinde ise kartla harcama yapamıyorsun. Limit olmadığı için limit artışı gibi bir durumda banka kartında söz konusu olmuyor.

Dr. Hakan Özerol'un son bir uyarısı var!

Kendini biliyorsan, toplam bütçene ve kaynaklarına hakimsen hangi kartı kullandığın tarzınla alakalı. Yeter ki kredi kartında olmayan parayı harcadığımızı bilelim! 

Dr. Hakan Özerol konuyu böyle özetlemiş:

Meryem Hazal Çamurcu
