Dr. Hakan Özerol Anlatıyor: Kredi Kartı ve Banka Kartı Arasındaki Fark Ne?

Kredi kartı ve banka kartı arasındaki en büyük fark paranın kime ait olduğuyla ilgili. Yani banka kartındaki para senin kendi paranken kredi kartındaki para senin değil. Kredi kartındaki para aslında bankanın sana verdiği bir borç limiti.

Borcu kullanırsın, ay sonunda ödersin.

Kredi kartı limiti, bankanın verdiği borç limiti. Burada banka sana bir borç veriyor ve sen ay boyunca onu harcıyorsun. Ayın sonu geldiğinde ise harcadığın kadarı bankaya ödemen gerekiyor. Yani kendi paranı değil, bankanın parasını harcamış oluyorsun.

Banka kartında ise işler tamamen farklı.

Banka kartında ise her şey çok daha kolay. Çünkü burada senin paran var ve kendi paran kadarını harcıyorsun. Borç alma durumu banka kartında yok. Harcama yaptıkça bankadaki parandan düşüyor. Yani banka kartında karışık hiçbir şey yok! Paran olduğu kadar harcarsın, paran yoksa harcayamazsın.

Dr. Hakan Özerol bunu şöyle özetliyor: