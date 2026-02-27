Hande Erçel'in Tarzı Dikkat Çekti!
Magazin gündeminden düşmeyen isimlerin başında gelen Hande Erçel, bu kez özel hayatıyla değil, tarzıyla konuşuluyor. Yer aldığı projeler, yurt dışı davetleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren güzel oyuncu, Instagram hikayesinde paylaştığı son kombiniyle yine gündeme oturdu.
Türk televizyon dünyasının en popüler ve en çok konuşulan isimlerinden Hande Erçel, kariyeri ve özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor.
Instagram’da tam 32,3 milyon takipçisi bulunan Erçel’in her paylaşımı zaten olay oluyor.
