Hande Erçel'in Tarzı Dikkat Çekti!

Bir dönem iş insanı Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişki ve evlilik iddialarıyla konuşulan Erçel’in sürpriz ayrılığı hayranlarını üzmüştü. Ayrılık sonrası ilk kez konuşan oyuncu, “Bu konuda konuşmayacağım, teşekkür ederim. Konuşmak istemiyorum, bir daha söylüyorum konuşmayacağım.” diyerek net bir duruş sergilemişti.

İlişkinin ardından adı yapımcı Onur Güvenatam ile anılan Erçel, kariyer odağını ise hız kesmeden sürdürdü. Önce Joy Awards gecesinde boy gösterdi, ardından Paris Fashion Week’te davetli olarak katıldığı etkinliklerle uluslararası moda da dikkat çekti.