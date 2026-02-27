onedio
Hande Erçel'in Tarzı Dikkat Çekti!

Hande Erçel'in Tarzı Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
27.02.2026 - 13:52

Magazin gündeminden düşmeyen isimlerin başında gelen Hande Erçel, bu kez özel hayatıyla değil, tarzıyla konuşuluyor. Yer aldığı projeler, yurt dışı davetleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren güzel oyuncu, Instagram hikayesinde paylaştığı son kombiniyle yine gündeme oturdu.

Türk televizyon dünyasının en popüler ve en çok konuşulan isimlerinden Hande Erçel, kariyeri ve özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor.

Bir dönem iş insanı Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişki ve evlilik iddialarıyla konuşulan Erçel’in sürpriz ayrılığı hayranlarını üzmüştü. Ayrılık sonrası ilk kez konuşan oyuncu, “Bu konuda konuşmayacağım, teşekkür ederim. Konuşmak istemiyorum, bir daha söylüyorum konuşmayacağım.” diyerek net bir duruş sergilemişti.

İlişkinin ardından adı yapımcı Onur Güvenatam ile anılan Erçel, kariyer odağını ise hız kesmeden sürdürdü. Önce Joy Awards gecesinde boy gösterdi, ardından Paris Fashion Week’te davetli olarak katıldığı etkinliklerle uluslararası moda  da dikkat çekti.

Instagram’da tam 32,3 milyon takipçisi bulunan Erçel’in her paylaşımı zaten olay oluyor.

Ancak bu kez mesele bambaşka: 32 yaşındaki oyuncunun tercih ettiği kombinin yıldızı ayakkabıları oldu!

Minimal ama iddialı bir kombin tercih eden Erçel’in özellikle sıra dışı tasarıma sahip ayakkabıları sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

