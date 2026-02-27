onedio
Yıllara Meydan Okuyan Nebahat Çehre Estetik Tartışmasının Fitilini Ateşledi

Ecem Dalgıçoğlu
Türk televizyon ve sinema dünyasının yaşayan efsanelerinden Nebahat Çehre, bu kez rol aldığı projelerle değil, estetik konusundaki net tavrıyla gündeme geldi. 81 yaşındaki usta oyuncuya yöneltilen “Estetik oyunculuğa engel mi?” sorusu, magazin dünyasında yeni bir tartışmanın kapısını araladı.

Türk sinema ve televizyon dünyasının yaşayan efsanelerinden Nebahat Çehre, yalnızca oyunculuğuyla değil; yıllara meydan okuyan güzelliği, zarafeti ve dimdik duruşuyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Hem Yeşilçam döneminde hem de televizyon projelerinde hafızalara kazınan rolleriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Çehre, özellikle güçlü kadın rolleriyle izleyicinin gönlünde taht kurmuştu. 

Asaleti, tavırları ve duruşuyla dikkat çeken Nebahat Çehre Yeşilçam döneminde sayısız filmde rol almış, televizyon dünyasında ise özellikle Aşk-ı Memnu dizisindeki Firdevs Yöreoğlu karakteriyle adeta ikinci baharını yaşamıştı. Daha sonra Muhteşem Yüzyıl’da canlandırdığı Valide Sultan rolüyle ekranlara damga vurmuştu.

Her görüntülendiğinde gündem olmayı başaran usta isim, bu kez yaptığı estetik açıklamasıyla magazin manşetlerine taşındı.

Geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıyan Nebahat Çehre’ye gazeteciler, son dönemde sıkça tartışılan bir soruyu yöneltti: “Estetik oyunculuğa engel mi?”

Usta oyuncu soruya son derece içten bir yanıt verdi ve estetik konusundaki yaklaşımını net bir şekilde dile getirdi:

“Yani ben yaptırmıyorum biliyorsunuz. Doğal olarak böyle bıraktım. Yapılsa güzel olur ama ben ürküyorum böyle şeylerden. Çünkü çehremden ödün vermek istemiyorum. Çizgilerimi şişirip de çizgisiz kalmak hiç bana göre bir şey değil. Çok geriyorlar ya da dolduruyor cildi öyle olursa tabii ki oyuncuların zararına ama yüzünde bir şey değişmeden işlem yaptıranlar da var. Ama 'Ben çehremden memnun değilim, şu resimdeki gibi yapın' derlerse o başka. O da onların bileceği iş.'

İlginizi Çekebilir:

