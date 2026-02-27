Yıllara Meydan Okuyan Nebahat Çehre Estetik Tartışmasının Fitilini Ateşledi

Geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıyan Nebahat Çehre’ye gazeteciler, son dönemde sıkça tartışılan bir soruyu yöneltti: “Estetik oyunculuğa engel mi?”

Usta oyuncu soruya son derece içten bir yanıt verdi ve estetik konusundaki yaklaşımını net bir şekilde dile getirdi:

“Yani ben yaptırmıyorum biliyorsunuz. Doğal olarak böyle bıraktım. Yapılsa güzel olur ama ben ürküyorum böyle şeylerden. Çünkü çehremden ödün vermek istemiyorum. Çizgilerimi şişirip de çizgisiz kalmak hiç bana göre bir şey değil. Çok geriyorlar ya da dolduruyor cildi öyle olursa tabii ki oyuncuların zararına ama yüzünde bir şey değişmeden işlem yaptıranlar da var. Ama 'Ben çehremden memnun değilim, şu resimdeki gibi yapın' derlerse o başka. O da onların bileceği iş.'