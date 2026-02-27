Yıllara Meydan Okuyan Nebahat Çehre Estetik Tartışmasının Fitilini Ateşledi
Türk televizyon ve sinema dünyasının yaşayan efsanelerinden Nebahat Çehre, bu kez rol aldığı projelerle değil, estetik konusundaki net tavrıyla gündeme geldi. 81 yaşındaki usta oyuncuya yöneltilen “Estetik oyunculuğa engel mi?” sorusu, magazin dünyasında yeni bir tartışmanın kapısını araladı.
Türk sinema ve televizyon dünyasının yaşayan efsanelerinden Nebahat Çehre, yalnızca oyunculuğuyla değil; yıllara meydan okuyan güzelliği, zarafeti ve dimdik duruşuyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Her görüntülendiğinde gündem olmayı başaran usta isim, bu kez yaptığı estetik açıklamasıyla magazin manşetlerine taşındı.
