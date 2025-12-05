Giray Altınok Emeklilik Açıklamasını Yanlış Anlayan X Hesabını Tiye Aldı!
Giray Altınok, hem Prens’le yakaladığı ivme hem de kendine has mizahı sayesinde son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında. Özel hayatında baba olmanın heyecanını yaşarken, bu kez gündeme kariyeriyle ilgili yaptığı kısa ama dikkat çeken bir yorumla geldi.
Giray Altınok son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. Özellikle Prens ile geniş bir kitleye ulaşan Altınok son zamanlarda X'teki çıkışlarıyla dikkat çekti.
Giray Altınok da bir X hesabının haberine esprili bir şekilde yanıt verdi ve “Ulan röportaj yapılırken ordaydım Allahtan” diyerek durumu tiye aldı.
