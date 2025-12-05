onedio
Giray Altınok Emeklilik Açıklamasını Yanlış Anlayan X Hesabını Tiye Aldı!

Ecem Dalgıçoğlu
05.12.2025 - 14:30

Giray Altınok, hem Prens’le yakaladığı ivme hem de kendine has mizahı sayesinde son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında. Özel hayatında baba olmanın heyecanını yaşarken, bu kez gündeme kariyeriyle ilgili yaptığı kısa ama dikkat çeken bir yorumla geldi.

Giray Altınok son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. Özellikle Prens ile geniş bir kitleye ulaşan Altınok son zamanlarda X'teki çıkışlarıyla dikkat çekti.

2018’de Cansu Diktaş ile evlenen Altınok, 2024’te baba olup oğlu Emir’i kucağına almıştı. 

Son günlerde ise hakkında “emeklilik” başlıklı bir haber gündeme geldi. Bir röportajda “Ne olursa emekli olursunuz?” sorusuna verdiği “Ev-araba tamam, yorulursam emekli olurum” yanıtı sosyal medyada “sektörden çekilebilir mi?” yorumlarını başlattı.

Giray Altınok da bir X hesabının haberine esprili bir şekilde yanıt verdi ve “Ulan röportaj yapılırken ordaydım Allahtan” diyerek durumu tiye aldı.

