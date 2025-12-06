onedio
Hande Erçel'le Aşkını Noktalayan Hakan Sabancı, Mahmut Orhan'ın Eski Sevgilisiyle Yan Yana Görüntülendi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.12.2025 - 08:55

Hakan Sabancı cephesinde sular yine durulmuyor! Bu kez magazin gündemini hareketlendiren detay, Sabancı’nın yanında görüntülenen ismin Mahmut Orhan’ın eski sevgilisi olduğu iddiası. Hal böyle olunca “yeni bir aşk mı doğuyor, yoksa tamamen tesadüf mü?” sorusu da sosyal medyada çığ gibi büyüdü.

Hande Erçel & Hakan Sabancı cephesinde bir dönem “evlenecekler mi?” yorumları havada uçuşurken, yaklaşık 3 yıllık ilişki 2025 yaz sonuna doğru noktalandı.

Ayrılığın ilk güçlü sinyali Hande’nin Instagram’da birlikte oldukları fotoğrafları kaldırmasıyla gelmişti; ardından karşılıklı takipten çıkma hamleleri de ikilinin ayrılık sonrası arkadaş kalmadığını gözler önüne sermişti.

Tabii ayrılık olur da yeni isim dedikodusu olmaz mı? Hakan Sabancı’nın adı önce Kanadalı model Jocelyn Chew ile anıldı; iddialar sosyal medyada büyürken hem Hakan hem de Chew cephesi bu söylentileri yalanladı.

Ardından bu kez sosyal medya fenomeni Ecem Oltulu iddiası gündeme geldi.

Hakan Sabancı'nın adı ayrılık sonrası farklı isimlerle anılmaya devam ederken geçtiğimiz gece, @gossippasta'nın paylaşımına göre, Hakan Sabancı'nın Naz Şahin'le birlikte olduğu ortaya çıktı.

Magazin dünyasında tanınan Naz Şahin, tasarımcı/ influencer kimliğiyle biliniyor ve 2025’te çıkan haberlerde dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan ile uzun süredir birlikte olduğu, hatta Coachella’da yan yana görüntülendikleri yazılmıştı. Ancak ikili bir süre önce birbirini takipten çıkmış ve birlikte fotoğraflarını silerek ayrılığı doğrulamıştı.

İkilinin yan yana görülmesi, Hakan Sabancı cephesinde yeni bir aşk iddiasını da beraberinde getirdi. Magazin kulisleri şimdiden hareketlenmişken gözler bu kez taraflardan gelecek olası bir açıklamaya çevrildi. Bakalım bu yakınlaşma sessiz sedasız büyüyen yeni bir başlangıcın sinyali mi, yoksa tamamen tesadüfen aynı ortamda bulunmalarından ibaret bir an mı?

