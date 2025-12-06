Hande Erçel'le Aşkını Noktalayan Hakan Sabancı, Mahmut Orhan'ın Eski Sevgilisiyle Yan Yana Görüntülendi!

Magazin dünyasında tanınan Naz Şahin, tasarımcı/ influencer kimliğiyle biliniyor ve 2025’te çıkan haberlerde dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan ile uzun süredir birlikte olduğu, hatta Coachella’da yan yana görüntülendikleri yazılmıştı. Ancak ikili bir süre önce birbirini takipten çıkmış ve birlikte fotoğraflarını silerek ayrılığı doğrulamıştı.

İkilinin yan yana görülmesi, Hakan Sabancı cephesinde yeni bir aşk iddiasını da beraberinde getirdi. Magazin kulisleri şimdiden hareketlenmişken gözler bu kez taraflardan gelecek olası bir açıklamaya çevrildi. Bakalım bu yakınlaşma sessiz sedasız büyüyen yeni bir başlangıcın sinyali mi, yoksa tamamen tesadüfen aynı ortamda bulunmalarından ibaret bir an mı?