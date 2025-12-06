Hande Erçel'le Aşkını Noktalayan Hakan Sabancı, Mahmut Orhan'ın Eski Sevgilisiyle Yan Yana Görüntülendi!
Hakan Sabancı cephesinde sular yine durulmuyor! Bu kez magazin gündemini hareketlendiren detay, Sabancı’nın yanında görüntülenen ismin Mahmut Orhan’ın eski sevgilisi olduğu iddiası. Hal böyle olunca “yeni bir aşk mı doğuyor, yoksa tamamen tesadüf mü?” sorusu da sosyal medyada çığ gibi büyüdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hande Erçel & Hakan Sabancı cephesinde bir dönem “evlenecekler mi?” yorumları havada uçuşurken, yaklaşık 3 yıllık ilişki 2025 yaz sonuna doğru noktalandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hakan Sabancı'nın adı ayrılık sonrası farklı isimlerle anılmaya devam ederken geçtiğimiz gece, @gossippasta'nın paylaşımına göre, Hakan Sabancı'nın Naz Şahin'le birlikte olduğu ortaya çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın