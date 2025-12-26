Yükselişteki Gümüş İçin Uzmanından Dikkat Çeken Uyarı Geldi

Bloomberg HT’de yayımlanan Küresel Piyasalar programına konuk olan Ak Yatırım Uluslararası Piyasalar Araştırma Müdürü Uraz Çay, gümüş fonlarındaki yükselişi değerlendirdi. “Gümüşte balon var mı?” sorusuna yanıt veren Çay, altın ve gümüşteki sert yükselişin dikkat çekici olduğunu ancak bu durumun pek sorgulanmadığını söyledi.

Çay, “Kimse bunu yüksek sesle tartışmıyor. Demek ki herkesin işine geliyor” ifadelerini kullanırken, yatırımcıların da içten içe “çok kazandırdı, satsam mı?” ikilemi yaşadığını belirtti. Alternatif yatırım araçlarının sınırlı olmasının bu kararsızlığı artırdığını da sözlerine ekledi.