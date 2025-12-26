onedio
Yükselişteki Gümüş İçin Uzmanından Dikkat Çeken Uyarı Geldi

Yükselişteki Gümüş İçin Uzmanından Dikkat Çeken Uyarı Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
26.12.2025 - 21:47

Ak Yatırım Uluslararası Piyasalar Araştırma Müdürü Uraz Çay, gümüş fonlarındaki hızlı yükselişe dikkat çekti. Çay, fiyatların 50 haftalık ortalamanın yaklaşık yüzde 70 üzerine çıktığını belirtirken, 2011’de benzer seviyelerin ardından sert bir geri çekilme yaşandığını hatırlattı.

Yatırımcılar "satsam mı" ikilemi yaşıyor.

Bloomberg HT’de yayımlanan Küresel Piyasalar programına konuk olan Ak Yatırım Uluslararası Piyasalar Araştırma Müdürü Uraz Çay, gümüş fonlarındaki yükselişi değerlendirdi. “Gümüşte balon var mı?” sorusuna yanıt veren Çay, altın ve gümüşteki sert yükselişin dikkat çekici olduğunu ancak bu durumun pek sorgulanmadığını söyledi.

Çay, “Kimse bunu yüksek sesle tartışmıyor. Demek ki herkesin işine geliyor” ifadelerini kullanırken, yatırımcıların da içten içe “çok kazandırdı, satsam mı?” ikilemi yaşadığını belirtti. Alternatif yatırım araçlarının sınırlı olmasının bu kararsızlığı artırdığını da sözlerine ekledi.

"Sert bir düzeltme gelebilir"

Uraz Çay, teknik analizine göre gümüşün 50 haftalık ortalamasının yaklaşık yüzde 70 üzerinde işlem gördüğünü söyledi. Tarihsel olarak 2011’de bu oranın yüzde 80’e ulaştığını ve sonrasında sert düşüşler yaşandığını hatırlatan Çay, “Bu tablo risk barındırıyor, olası bir düzeltme oldukça sert olabilir” uyarısında bulundu.

