Sevgili Yengeç, bugün iş hayatında ve günlük sorumluluklarında daha fazla kontrol sahibi olacağın bir gün seni bekliyor. Cuma enerjisiyle birlikte, belki de uzun zamandır üzerinde düşündüğün, hatta belki de 'artık yeter' diyerek isyan ettiğin bir konuda nihayet bir sınır koyabileceksin. Bu, belki de tahmin ettiğinden daha büyük bir rahatlama hissi yaratacak zihninde. İşte bu seni özgür kılacak!

Günün ilerleyen saatlerinde ise maddi konular gündeminde olacak. Bu, belki de küçük ama moralini yükseltecek bir gelişme olabilir. Beklenmedik bir ödeme, küçük bir ikramiye ya da yılbaşı sürprizi maddi anlamda zorlandığın anlara şifa gibi gelebilir. Öte yandan bu süreçte ailevi meselelere dayanan ve miras ile ilişkili bir hukuki süreç de lehine sonuçlanabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün duyguların netleşiyor. Kararsız kaldığın, belki de uzun zamandır kafa karışıklığına neden olan bir konuda, iç sesin sana doğru yönü gösterebilir. Belki de bir adım atmanın, belki de bir adım geri çekilmenin zamanı gelmiştir. Özellikle de iki kişi arasında kaldıysa kalbin... Kendine dönmeli, gerçek duygularına odaklanmalı ve kalbinin sesini dinlemelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…