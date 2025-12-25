Sevgili Yengeç, bugün seni kafa karışıklığına sürükleyen belirsizlikler sona erebilir. Kararsızlıkla boğuştuğun, belki de uzun zamandır seni düşündüren, uykusuz gecelere neden olan bir durumla ilgili, içgüdülerin seni doğru yola yönlendirebilir. Belki de bir adım atmaktan çekindiğin, belki de bir adım geri çekilmekten korktuğun bir durumla ilgili taşlar yerine oturacak.

Özellikle de kalbin iki kişi arasında bir seçim yapmak zorunda kaldıysa... Bu durumda kendine dönme, gerçek duygularına odaklanma ve kalbinin sesini dinleme zamanı gelmiş olabilir. Belki de kalbin seni bekleyen o büyük aşka doğru sürükleyecek belki de seni yanıltan bir ilişkiden uzaklaştıracaktır. Kalbin sesini dinle hadi! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…