Sevgili Yengeç, aşk hayatında bugünlerde bir tatminsizlik hissi mi var? Yüzeysel duyguların, geçici heveslerin artık sana yetmediğini mi düşünüyorsun? Belki de kalbin, daha derin, daha güvenilir ve daha kalıcı bir aşk bağı arayışı içerisinde... Kış Gün Dönümü'nün mistik etkisi altında, bu arayışının sona erebileceğini söyleyebiliriz.

Eğer şu an bir ilişkin varsa, bugünlerde bu ilişkinin daha da güçlenmesi ve derinleşmesi için harika bir döneme giriyorsun. Partnerinle arandaki bağın, sevginin daha da kuvvetleneceği, belki de hiç olmadığı kadar güçlü olacağı bir süreçtesin. Tabii eğer bekarsan, bugünlerde ciddi bir ilişkinin tohumlarını atabileceğin bir tanışma yaşayabilirsin. Belki de hayatının aşkıyla karşılaşacaksın bugün! Kalbini de gözünü de açık tut... Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…