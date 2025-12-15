Sevgili Yengeç, bugün aşk hayatında tansiyon yükselebilir. İlişkindeki monotonluk ve sürekli kontrol altında olduğunu hissetmen, seni biraz sıkabilir. Özgür ruhun, içindeki bağımsızlık arzusu, her geçen dakika daha da kabarabilir ve bir anda kendini, ilişkinden daha çok özgürlüğünü düşünürken bulabilirsin. Ancak unutma, bazen hislerimiz bizi yanıltabilir. Bu süreç belki de sadece geçici bir dönemdir ve aslında ilişkinde gerçekten kontrol ve baskı hissetmiyor olabilirsin. Bu yüzden, biraz durup düşün. Partnerini objektif bir gözle değerlendir, aşkın ve ilişkinin sana kattığı değerleri de göz ardı etme.

Eğer bekarsan ve içindeki o özgür ruhu paylaşabileceğin birini arıyorsan, belki de Yay burçlarına bir göz atmalısın. Onların sınırları aşan özgür ruhlarına karşı müthiş bir çekim hissedebilirsin. Kim bilir, belki de hayatının aşkı bir Yay'dır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…