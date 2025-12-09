Sevgili Yengeç, bugün aşk hayatında ufak tefek dalgalanmalar yaşayabilirsin. Duygusal ihtiyaçların ile sevgilinin sosyal çevresi veya dostlukları arasında bir çatışma hissedebilirsin. Merkür'ün Uranüs ile yaptığı karşıt açı, sevdiğin kişiyle sosyal medya üzerinde veya arkadaşlarıyla gerçekleştirdiği bir sohbet nedeniyle beklenmedik bir tartışma çıkabilir.

Biliyoruz ki, sen rutinini ve güvende hissetmeyi seven bir ruha sahipsin. Ancak partnerinin özgürlük ve heyecan arayışını anlamaya çalışmalısın. Unutma ki, aşkta denge her zaman önemlidir. Yani ani kıskançlık krizlerini ve ilişkinin bozulan dengesini düzene sokmak için biraz çaba göstermen gerekebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…