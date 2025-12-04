Sevgili Yengeç, bugün aşk hayatında oldukça önemli bir gelişme seni bekliyor. Gökyüzünde parıldayan Dolunay, uzun süredir üzerinde hissettiğin o ağırlığı silip süpürüyor. Belki de bu ağırlık, seni yoran ve içinde bulunduğun duruma dair bir duygusal yük olabilir. Ancak bugün, bu duygusal yükünle vedalaşma zamanı geldi. Şimdi bir şeyle vedalaşıyorsun ama bu vedalaşma seni hafifletiyor, adeta içinde bir boşluk yaratıyor.

Geçmişin ağır yüklerinden kurtulmak, özellikle bekarsan, kalbini yeni bir aşka açmanın tam zamanı. Belki de beklenmedik bir anda, kalbe dokunan bir sohbetle yeni bir aşkın heyecanını kapına getiriyor. Kim bilir belki de bu yeni aşk, hayatının aşkı olabilir. Peki sahiden aşkı bulmaya hazır mısın? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…