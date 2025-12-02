Sevgili Yengeç, bugün aşk hayatında biraz hareketlilik olacak gibi görünüyor! Merkür'ün Oğlak burcuna geçişi, romantik ilişkilerinde sınırların ve güvenin önemini daha da belirgin hale getiriyor. Bu geçiş, partnerinle olan iletişiminin daha açık ve dürüst bir boyut kazanmasına yol açabilir.

Biraz daha derine inersek, bu dönemde ilişkinin temel taşlarını sorgulama ve güçlendirme fırsatı bulacaksın. Bu süreç, ilişkinin daha sağlam bir zemine oturmasına yardımcı olabilir. Aynı zamanda, konfor alanını genişletme olanağı da sunabilir. Ama dur, daha da ilginç bir detay var! Bu dönem, evlilik yolunda ciddi ve güçlü bir adım atma potansiyeli taşıyor. Yani, belki de bu dönemde aşk hayatında büyük bir adım atma zamanı gelmiş olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…