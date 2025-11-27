onedio
28 Kasım 2025, Günlük Aşk Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
27.11.2025 - 18:01

Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 28 Kasım Cuma gününüz nasıl geçecek? 

28 Kasım Cuma günü Yengeç ve yükselen Yengeç burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Merkür'ün retro hareketinden durağan pozisyona geçtiği bu dönemde, aşk hayatında biraz bulanıklık hissedebilirsin. Belki sevgilin senden bir şeyler saklıyor gibi gelebilir, belki de onun sert sözleri seni kabuğuna itebilir. Bu durumda, bir an 'yeter artık' diyerek geri çekilme isteği doğabilir. Bir anda vereceğin duygusal tepkiler, tartışmayı daha da büyütebilir. 

Tam da bu noktada seni durup düşünmeye davet etmeliyiz. Ne dersin, belki de aranızdaki kavgaların büyümesinin zamanı zaten çoktan gelmiştir? Sen bugüne kadar yeterince alttan almadın mı? Şimdi toksik ilişkiden ve seni dibe çeken aşktan kurtulmanın tam zamanı! Bu süreçte ayrılık yaşansa da ve kapını çalan duygu, önce hüzün olsa da özgürleşmenin sonu mutluluk olacaktır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

