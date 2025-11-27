Sevgili Yengeç, Merkür'ün retro hareketinden durağan pozisyona geçtiği bu dönemde, aşk hayatında biraz bulanıklık hissedebilirsin. Belki sevgilin senden bir şeyler saklıyor gibi gelebilir, belki de onun sert sözleri seni kabuğuna itebilir. Bu durumda, bir an 'yeter artık' diyerek geri çekilme isteği doğabilir. Bir anda vereceğin duygusal tepkiler, tartışmayı daha da büyütebilir.

Tam da bu noktada seni durup düşünmeye davet etmeliyiz. Ne dersin, belki de aranızdaki kavgaların büyümesinin zamanı zaten çoktan gelmiştir? Sen bugüne kadar yeterince alttan almadın mı? Şimdi toksik ilişkiden ve seni dibe çeken aşktan kurtulmanın tam zamanı! Bu süreçte ayrılık yaşansa da ve kapını çalan duygu, önce hüzün olsa da özgürleşmenin sonu mutluluk olacaktır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…