Sevgili Yengeç, bu Pazartesi günü, aşk hayatında seni sarıp sarmalayacak, güvenini tazeleyecek ve yaralarına merhem olacak bir enerji hakim. Partnerin varsa, bu enerji sayesinde duygularını daha derin, daha samimi bir şekilde ifade etme fırsatı bulabilirsin. Bu süreçte, partnerinin de senden bir miktar destek bekleyebileceğini unutma. Elbette, onun adına konuşma hakkın yok ama biraz empati göstermek, onun da senin duyguların anlamasına yardımcı olabilir. İşte bu ilişkine denge ve huzur getirebilir.

Eğer henüz o özel kişiyi bulamadıysan, bugünlerde birinin ilgisinin sessiz ama güçlü bir şekilde üzerinde olduğunu hissedebilirsin. Belki de beklediğin aşk, bir adım ötendedir ve bugün atacağın küçük bir adım, uzun vadeli bir ilişkinin kapılarını aralayabilir. Bu yüzden, aşk hayatında da iç sesini dinlemeyi ve sezgilerine güvenmeyi ihmal etme! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…