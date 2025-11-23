Sevgili Yengeç, bu Pazartesi gününe oldukça sezgisel bir başlangıç yaparak haftaya enerji dolu bir giriş yapıyorsun. Güneş ve Plüton'un oluşturduğu altmışlık, özellikle perde arkasında dönen işlerle ilgili sana büyük bir farkındalık sağlıyor. İş yerinde karşılaştığın bir durumun aslında yüzeyde göründüğünden çok daha farklı olduğunu sezgilerinle keşfedebilirsin. Bu durum, adımlarını daha doğru atmanı sağlayacaktır. Ayrıca, uzun vadeli projelere yönelik hazırlık yapma isteğin de artıyor, bu da kariyerinde ilerlemene yardımcı olacak.

Gün içinde belki de bir yönetici ya da üst düzey bir kişiyle önemli bir görüşme yapman gerekebilir. Sakin, kontrollü ve stratejik yapın ise bu ani görüşmede sana büyük bir avantaj sağlayacak. Pazartesi sendromuna rağmen, zihninde 'Bu hafta gerçekten her şey yoluna girecek' hissiyle harekete geçebilirsin. Haliyle bu his seni motive ederek gününü, hatta haftanı güzelleştirir.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise derin, güven veren ve şifalı bir enerji hakim. Eğer bir partnerin varsa, duygularını daha içten bir şekilde ifade edebilirsin. Bu süreçte, partnerin de senden destek bekleyebilir. Onun yerine de konuş demiyoruz ama biraz empati iyi olabilir. Tabii eğer bekarsan, birinin ilgisinin sessizce ama güçlü bir şekilde üzerinde olduğunu fark edebilirsin. Bugün atılacak küçük bir adım bile uzun vadeli bir ilişkiyi başlatabilir. Bu yüzden, aşk hayatında da sezgilerine güvenmeyi unutma! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…