Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 20 Kasım Perşembe Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

20 Kasım 2025, Günlük Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
19.11.2025 - 18:01

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 20 Kasım Perşembe gününüz nasıl geçecek? 20 Kasım Perşembe günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün senin için oldukça verimli bir gün olacak gibi görünüyor. Güneş ve Merkür'ün kavuşumu, iş hayatında karşılaştığın zorlukları çözme konusunda sana ilham veriyor. Zihninin berrak olması ve motivasyonunun yüksek seviyede olması sayesinde, belki de uzun süredir üzerinde kafa yorduğun, sana stres yaratan bir görevi çözmenin yolu kendiliğinden aydınlanabilir.

Öte yandan bu dönemde, yönetici figürler karşısında daha kararlı ve net bir duruş sergileyebilirsin. Eğer bir konuyu savunma yapman ya da bir değişiklik talep etmen gerekiyorsa, bugün sesin daha güçlü ve etkileyici çıkabilir. Bu durum, iş hayatında belki de uzun süredir beklediğin bir ilerlemeyi sağlayabilir. Profesyonel yaşamda kendini gösterme zamanı! 

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise Akrep burcunda gerçekleşen Yeni Ay, kalbini besleyen yeni bir dönüşümün kapılarını aralıyor. Belki de uzun süredir beklediğin, kalbini heyecanlandıran bir bağ yeniden canlanabilir. Bu dönemde konu geçmişe dönmek dahi olsa, hislerine güvenmekte fayda var. Çünkü bu Yeni Ay seni yanıltmayacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

