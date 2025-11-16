Sevgili Yengeç, bu Pazartesiye duygusal değil, şaşırtıcı derecede profesyonel bir tavırla giriş yapıyorsun. Biraz sert bir başlangıç gibi görünebilir ama endişelenme, bu aslında senin lehine olacak. Güneş ile Satürn üçgeni, iş disiplinini güçlendiren bir enerji yaratacak ve bu enerji sayesinde, geciktirdiğin işler, ertelenmiş görevler birer birer tamamlanacak. Yani, bugünün mottosu 'ertelemek yok, hemen harekete geç!' olacak.

Tam da bu aşamada bugün atacağın adımlar, çalışma ortamında seni “danışılan kişi” haline getirebilir. Sakinliğin, sabrın ve doğru zamanlama becerin sayesinde önemli bir düzen kuruyorsun. Bu düzen, ilerleyen günlerde büyük bir rahatlık sağlayacak. İş hayatında istikrar ve düzenin önemini biliyorsun ve bugün tam da bunu sağlama fırsatın var.

Gelelim aşka! Aşk hayatına gelince, bugün derin ama sakin bir çizgide ilerliyorsun. Flörtlerde güven arıyorsan, onu keşfetmek için daha fazla vakit ayırman gerekebilir. Hal, hareketlerinden, tavır ve davranışlarından öğrenecek çok şeyin var. Öte yandan ilişkin varsa, ileriyi planlama konuşmaları öne çıkıyor. Yani, aşkta da düzen ve istikrar arayışındasın. Bu durum, ilişkilerini daha sağlam ve güvenilir bir zemine taşıyacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…