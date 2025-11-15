Sevgili Yengeç, bugün gökyüzünde oluşan Güneş ile Jüpiter arasındaki üçgen, öz güvenini güvenini adeta bir çiçek gibi açtırıyor. Kariyer hayatında belki de uzunca bir süredir kararsızlıkla boğuştuğun konulara dair puslu camlarını temizliyor ve net bir görüş sağlıyorsun.

Bu hafta sonu yapmayı planladığın bir konuşma veya belki de kafanda şekillendirdiğin bir plan, önümüzdeki haftaların başarılı geçmesine adeta bir köprü oluşturabilir. İş hayatında sezgilerini kullanmaktan çekinme; çünkü bugün iç sesin sana en doğru yolu gösteriyor. Ayrıca finansal anlamda da gökyüzü sana destek oluyor.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise duygusal bir derinleşme söz konusu. Partnerinle arandaki bağın daha koruyucu, daha sıcak bir hale geliyor. Eğer bekar isen, geçmişte hayatında önemli bir yeri olan biriyle yeniden iletişim kurabilirsin. Ancak bu kez ilişkin daha olgun bir zeminde ilerleyebilir. Güneş ile Jüpiter üçgeni sana, “affetmek büyüklüktür” mesajını veriyor. Bu sayede kalbinde yeni bir huzur doğuyor. Bu sese kulak verecek misin? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…