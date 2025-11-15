onedio
16 Kasım Pazar Yengeç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Yengeç Burcu
16 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 16 Kasım Pazar günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 16 Kasım Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün senin için enerji dolu bir gün olacak. Yönetici gezegenin Jüpiter'in güçlü desteği, enerjini tavan yapacak ve hareket etme isteğin artacak. Güneş'in altında biraz zaman geçirmek, belki biraz yürüyüş yapmak, belki de bir piknik keyfi, sana ilaç gibi gelecek. Ancak unutma, fazla riskli sporlardan uzak durmalısın. Kaslarını esnetmeden ani hareketler yapmak, sakatlanmalara yol açabilir. Bu yüzden, spor yaparken dikkatli olmalı ve kendini zorlamamalısın.

Ruh hali olarak ise inancını tazeleyecek bir aktivite seni yükseltebilir. Belki bir yoga seansı, belki bir dua ya da meditasyon... Kendi içine dönüp ruhunu dinlendirmek ve enerjini yeniden toparlamak için bu tür aktiviteleri deneyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

