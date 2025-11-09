onedio
10 Kasım Pazartesi Yengeç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Yengeç Burcu
10 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
09.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 10 Kasım Pazartesi günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 10 Kasım Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün sana özel bir mesajımız var. Duygusal kabuklarını, o hassas kalbini korumak için ördüğün duvarları biraz aralamanın tam zamanı. Biliyoruz, duygusal savunmaların senin için adeta birer koruma kalkanı. Ancak bu durumun zaman zaman içsel bir baskı yaratmış olabileceğini de unutmamak gerekiyor.

Şimdi şifalanmak için bedeninle bağlantıya geç ve onu dikkatlice dinle. Eğer vücudunda, özellikle göğüs kafesi ve mide çevresinde bir tıkanıklık, bir sıkışma hissi varsa, bu duygusal baskının fiziksel bir yansıması olabilir. Ve unutma ki bazen biraz ağlamak bile tüm bu duygusal yükü hafifletmek için en etkili ilaçtır. Artık kendini tutma, bırak gözyaşların aksın ve sana şifa olsun. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

