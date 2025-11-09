Sevgili Yengeç, Ay'ın enerjisi bugün burcundan Aslan'a doğru bir yolculuğa çıkıyor. Duygusal dalgalanmaların silüeti ufukta kaybolurken, yerini öz güvenin parlak ışığı alıyor. Bu, senin için bir metamorfoz, bir dönüşüm anlamına geliyor. Yaratıcı yeteneklerin, sanki bir süper kahramanın süper gücü gibi, öne çıkacak.

Eğer sanatla ilgili bir işte çalışıyorsan veya sahne önünde olmayı seviyorsan, bugün, dikkatleri üzerine çekme konusunda bir mıknatıs gibi olacaksın. Kendinden emin ve net duruşun, ilgiyi üzerine çekecek bir mercek gibi işlev görecek. Kariyer hayatında, fikirlerin de beğeni toplayacak, sanki bir moda defilesinde en yeni trendleri sergiliyormuş gibi. Ancak burada dikkat etmen gereken bir nokta var. Her şeyin kusursuz olmasını isteyerek hareket etmek, hızını kesmeni sağlayabilecek bir engel olabilir. Bu, sanki otobanda giderken aniden fren yapmak gibi bir durum. Buna izin vermemelisin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…