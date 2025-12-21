onedio

Yengeç Burcu right-white
22 - 28 Aralık 2025, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.12.2025 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yengeç ve yükselen Yengeç burçları 22 Aralık - 28 Aralık haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 22 Aralık - 28 Aralık haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları



Sevgili Yengeç, bu hafta senin için oldukça hareketli ve keyifli geçecek gibi görünüyor. İkili ilişkiler, iş birlikleri ve ortaklıklar bu haftanın en önemli gündem maddeleri olacak. Haftanın henüz başında Venüs'ün Oğlak burcuna geçişi ile birlikte, iş birliklerin daha ciddi bir hal alabilir. Yıl bitmeden uzun vadeli planlar yapmaya ne dersin? 

İşte bu noktada, hafta ortasında meydana gelen Venüs ile Neptün karesinden güç alabilirsin. Karşındaki kişilerin niyetlerini tam olarak anlamanı sağlayan bu enerji ile her 'evet'i sorgulayabilirsin. Böylece hayal kırıklığına da uğramayacak, doğru anda doğru adımı atarak kârlı işlere imza atacaksın. Başarılı bir hayata adım atıyorsun, gücüne güç katacağın bu dönemi dikkatle değerlendir! 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise romantizm rüzgarları esiyor... Ancak bu romantik atmosferde ilişkini idealize etme tuzağına düşmemeye dikkat et. Hatta bunun yerine, partnerinle aranda net sınırlar çizmeyi tercih etmelisin! Böylece aşkta yanılmayacak, bu romantik havada ilişkini besleyen gerçek duygulardan güç alacak ve huzur bulacaksın. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

