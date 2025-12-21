Sevgili Yengeç, bu hafta Merkür ile şifacı Chiron'un oluşturduğu üçgen, sağlığınla ilgili belki de daha önce hiç fark etmediğin detayları ön plana çıkıyor. Sahi ne zamandır doktor kontrolüne gitmiyorsun? Bize soracak olursan, Chiron seni şifalandırmaya hazırken geniş kapsamlı bir kontrol hiç fena olmaz.

Duygularını, stresini, korkularını nereye sakladığını hiç düşündün mü? İşte bu hafta, içine attığın her duygunun, her endişenin aslında doğrudan sağlığına etki ettiğini de fark etmelisin. Belki de bu yüzden bir psikolog ile görüşmeyi de düşünmeli, sana iyi gelecek rutinler oluşturmalısın. Kendine iyi davranmanın zamanı gelmedi mi? Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…