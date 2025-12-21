Sevgili Yengeç, bu hafta senin için adeta bir enerji fırtınası olacak gibi görünüyor. İkili ilişkilerin, iş birliklerinin ve ortaklıkların adeta bir dans gibi seni sarmalayacağı bu haftada, her şeyin daha keyifli ve hareketli olacağına emin olabilirsin. Zira, haftanın hemen başında meydana gelen Venüs'ün Oğlak burcuna geçişi, iş birliklerinin daha ciddi ve somut bir hal almasını sağlayabilir. Bu enerji, seni uzun vadeli planlar yapmaya teşvik edebilir. Sahi yıl bitmeden, hayallerini gerçeğe dönüştürmek için gerekli adımları atmaya ne dersin?

Hafta ortasında meydana gelen Venüs ile Neptün karesi ise seni daha da güçlendirecektir. Bu enerji, karşındaki kişilerin gerçek niyetlerini anlamanda senin en büyük yardımcın olabilir. Her 'evet'i daha dikkatli bir şekilde sorgulayabilir, böylece olası hayal kırıklıklarının önüne geçebilirsin. Doğru zamanda, doğru adımı atarak, kârlı işlerin altına imzanı atabilirsin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…