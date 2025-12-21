Sevgili Yengeç, bu hafta aşk hayatında kalbinin ritmini hızlandıracak romantik esintiler seni bekliyor. Ancak bu büyüleyici atmosferin seni alıp götürmesine izin verirken, ilişkinin gerçekliklerini göz ardı etme tehlikesine karşı uyanık olmalısın. İdealize etme tuzağına düşmek yerine, partnerinle aranda sağlam ve net sınırlar çizmeyi tercih etmelisin.

İşte bu, aşk hayatında yanılgılardan uzak durmana yardımcı olacak ve bu romantik rüzgarların etkisi altında ilişkini besleyen gerçek duygulardan güç almanı sağlayacak. Bu sayede, kalbinde huzuru bulacaksın. Haftanın sonunda, bu romantik rüzgarların seni nereye götüreceğini görmek için biz bile sabırsızlanıyoruz. Bol şans! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…