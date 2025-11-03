onedio
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 4 Kasım Salı Yengeç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

4 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
03.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 4 Kasım Salı günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 4 Kasım Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeçler, bugün gökyüzünde Mars ile Uranüs arasında bir karşıtlık yaşanacak. Bu durum, iskelet sistemini biraz zorlayabilir. Dizlerin, eklemlerin veya belinde ufak tefek ağrılar hissedebilirsin. İşte tam da bu yüzden sabah uyanır uyanmaz birkaç germe hareketi yapmayı dene. Bu, kaslarını gevşetir ve enerji seviyeni yükseltir. 

Böylece gün boyunca kendini daha enerjik ve canlı hissedersin. Bu basit egzersizler, vücudunun gün boyunca daha fazla hareket etmesini sağlar ve bel, diz veya eklem ağrılarına karşı koruma da sağlar. Ayrıca, vücudunun dengesini korumak için mineralli suları tercih etmeyi de unutma! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

