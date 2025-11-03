onedio
4 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
03.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 4 Kasım Salı günü Koç ve yükselen Koç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 4 Kasım Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün evrenin enerjileri biraz iniş-çıkışlı olabilir. Zira, Mars ve Uranüs arasındaki karşıtlık, duygusal dalgalanmaları tetikleyebilir. Neyse ki senin sezgisel gücün, bu dalgalanmaları şifaya dönüştürebilir.

Bu yüzden öncelikle biraz rahatlamanı öneririz: Peki, hiç ayak banyosu yapmayı düşündün mü? Aromatik yağlarla birleştireceğin bu deneyim, sana huzur verecektir. Ayak masajı ya da lenf dolaşımını destekleyecek rutinler de planında olmalı. Çünkü bu senin bedenini ve ruhunu arındırır, şifa bulmanı sağlar. Kendine biraz zaman ayır, suyla buluş ve bedeninin nasıl canlandığını hisset. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Astroloji Editörü
