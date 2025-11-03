Sevgili Koç, bugün senin için bambaşka bir gün olabilir! Mars'ın Uranüs'e karşıtlığı, seni iş hayatında daha önce hiç olmadığın kadar cesur olmaya itiyor. Uzun zamandır içinde tuttuğun, paylaşmak istediğin fikirlerin artık dudaklarının ucuna kadar geldi. Kendi sesini duyurmak için her zamankinden daha fazla istekli olacaksın. Ancak bu durumda otorite olmak isteyebilir, sonunda üstlerinle gerçek bir rekabete girebilirsin!

Tam da bu noktada Mars'tan aldığın destekle ekip içinde kendi yolunu çizme arzun daha da artabilir. Şimdi kendini gösterme zamanı. Bunun için ise bazı iş arkadaşların ile aranda beklenmedik bir şekilde mesafe oluşabilir. Görünen o ki bu Salı gününden itibaren iş yerindeki rekabet büyüyor ve lider olma yarışına dahil olduğun herkes tarafından hissediliyor. Belki de gün sonunda bireysel hamlelerinle dikkatleri üzerine çekebilirsin. Şimdi, seni daha da görünür kılacak ve belki de aradığın fırsatları karşına getirecek adımları atmaya hazır olmalısın!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise özgürlük ihtiyacın bugün tavan yapabilir. Partnerin seni kısıtladığında, alışılmadık bir şekilde tepkisel davranabilirsin. Tabii eğer bekarsan, bugün tanışacağın biri sana heyecan verici ama aynı zamanda kafa karıştırıcı sinyaller verebilir. Duyguların bir anda alevlenebilir, ama sonrasında bir o kadar da hızla sönebilir. Bu yüzden aşkta adımlarını dikkatli atmalısın. Önce kalbinden emin olmalısın! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…