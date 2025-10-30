Sevgili Koç, bugün senin için oldukça ilginç enerjiler söz konusu. Gökyüzündeki Merkür ile Plüton altmışlığı karizmanı artırıyor, seni adeta bir yıldız gibi parlatıyor. Haliyle bu durumda iş yaşamında etkileyici bir aura yaratıyorsun ve insanları sadece fikirlerinle değil, aynı zamanda enerjinle de ikna etme yeteneği elde ediyorsun. Bu durum ise bugün yapacağın bir konuşmanın, uzun vadede sana önemli bir kapı açabileceğine işaret ediyor.

Finansal konularda da sezgilerin oldukça keskinleşiyor. Kimin dürüst olup kimin olmadığını neredeyse içgüdülerinle anlayabiliyorsun. Böylece iş yerindeyken stratejik düşünme yeteneğini geliştiriyorsun. Şimdi bir projenin yönünü değiştirebilir, hatta liderlik rolünü bile üstlenebilirsin. Tam da bu noktada sessiz ama etkili gücün fark et. Plüton'dan güç alarak 'Kontrol bende' diyerek gücünü göster!

Sırada aşk var! Bugün, aşk hayatında gizemli bir çekim başlıyor... Belki de bir süredir aklında olan biri, beklenmedik bir yakınlık gösterebilir. Eski bir ilişkin seni geri çekmeye çalışabilir, ancak bu kez daha bilinçli ve hazırlıklısın. Bir bakışta geçmişin ve geleceğin çarpıştığını hissedebilirsin. Bu noktada, tutkuların güçlü ve kalbin hızlı olup doğru olanı yapabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…