Sevgili Koç, bugün içindeki tutkulu ateşle adeta bir fırsat avcısı gibisin. Görünen o ki bugün kimse senin hızına yetişemeyecek ve hatta öylece izleyecek. Zira, Mars ve Jüpiter'in gökyüzünde sergilediği uyumlu dans, özellikle ortaklaşa yürüttüğün projelerde sana büyük bir hız kazandırıyor. Ancak dikkatli olmalısın, çünkü çevrende senin başarını gölgelemeye çalışan bir kişi olabilir. Enerjini savunmaya harcamak yerine, yaratıcı ve üretken olmaya yönelmelisin.

Öte yandan bugün, kendi işini büyütmek için gereken cesareti de içince bulabilirsin! Belki de yeni bir eğitim almayı düşünüyor ya da sanatsal bir alana yönelmek istiyorsun. Yepyeni bir alan veya finansal anlamda küçük bir risk almak ise bugün, büyük bir kazanca dönüşebilir. Cesaretin, uzun süredir kapalı duran bir kapıyı açabilir; girişimlerin beklediğinden daha hızlı sonuç verebilir.

Aşk hayatında ise tutkular kabarıyor ancak kırgınlıklar da gündemde. Mars ve Jüpiter'in etkisi ile bir süredir konuşulmayan bir konu nihayet masaya yatırılabilir. Kalbini açmak seni özgürleştirecektir. Ama tabii geçmişte yaşanan güven sarsıntılarını da unutamayabilirsin. Bu durumda, partnerinle geçmiş defterleri kapatmaya hazırsan, tutkularına hakim olmana gerek yok! Aksi takdirde, geçmişe sünger çekmeyeceksen tutkular yerine vedaları düşün deriz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…