Koç Burcu
28 Ekim 2025, Günlük Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.10.2025 - 18:01

Koç ve yükselen Koç burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 28 Ekim Salı gününüz nasıl geçecek? 

28 Ekim Salı günü Koç ve yükselen Koç burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün gökyüzünde Mars ve Jüpiter'in birlikte sergilediği büyüleyici dansın etkisini hissedeceksin. Bu iki güçlü gezegenin uyumlu halleri, tutkularını kabartacak ve içindeki ateşi alevlendirecek. Ancak, bu durum aynı zamanda geçmişten kalan bazı kırgınlıkları da gündeme getirebilir.

Zira, Jüpiter'in bu etkileyici enerjisi sayesinde, bir süredir konuşulmayan, üzeri örtülen bir konu nihayet masaya yatırılabilir. Belki de kalbini açmak, içindeki duyguları dışa vurmak seni özgürleştirecek ve rahatlatacaktır. Tam da bu noktada eğer partnerinle birlikte geçmişin defterlerini kapatmaya, olayları geride bırakmaya hazırsan, tutkularına hakim olmana gerek yok. Kendini tutkularının akışına bırak, duygularını özgürce yaşa. Ancak, eğer geçmişe sünger çekmeye henüz hazır değilsen, belki de tutkularının yerine vedaları düşünmen gerekebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
