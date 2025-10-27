Sevgili Koç, bugün gökyüzünde Mars ve Jüpiter'in birlikte sergilediği büyüleyici dansın etkisini hissedeceksin. Bu iki güçlü gezegenin uyumlu halleri, tutkularını kabartacak ve içindeki ateşi alevlendirecek. Ancak, bu durum aynı zamanda geçmişten kalan bazı kırgınlıkları da gündeme getirebilir.

Zira, Jüpiter'in bu etkileyici enerjisi sayesinde, bir süredir konuşulmayan, üzeri örtülen bir konu nihayet masaya yatırılabilir. Belki de kalbini açmak, içindeki duyguları dışa vurmak seni özgürleştirecek ve rahatlatacaktır. Tam da bu noktada eğer partnerinle birlikte geçmişin defterlerini kapatmaya, olayları geride bırakmaya hazırsan, tutkularına hakim olmana gerek yok. Kendini tutkularının akışına bırak, duygularını özgürce yaşa. Ancak, eğer geçmişe sünger çekmeye henüz hazır değilsen, belki de tutkularının yerine vedaları düşünmen gerekebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…