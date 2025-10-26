Sevgili Koç, bugün kalbinin ritmi rock konserindeki gitar soloları gibi hızlanıyor. Mars'ın sıcak ve enerjik etkisi seni daha çekici, daha flörtöz ve daha tutkulu biri haline getiriyor. Belki de uzun zamandır aklından çıkmayan o özel kişiye karşı hislerin karşı konulmaz hale geliyor. Ya da belki de o kişiye karşı olan platonik aşkın, bugün gerçekliğe dönüşüyor. Tam da bu noktada o ilk adımı atması gereken kişi sensin. Galiba artık aşk hikayesini başlatmalısın...

Ancak, bu romantik atmosferde biraz dikkatli olman gerekiyor. Bugün, geçmişten bir hayalet gibi beliren biri, ortalığı karıştırabilir. Bu kişi, eski bir aşkın veya eski bir dostun olabilir. Bu durum, kalbinde ve aklında bir karışıklığa neden olabilir. Şimdi iyi düşün, aklındaki ile kalbindeki aynı kişi mi? Yoksa geçmişten gelen bu kişi, bugün aklını karıştırmış olabilir mi? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…