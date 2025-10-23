Sevgili Koç, bugün aşk hayatında adeta bir tutku fırtınası kopacak. Plüton'un etkisi altında, cazibenle etrafındaki herkesi büyüleyeceksin. Adeta bir mıknatıs gibi etrafındaki herkesi kendine çekeceksin ve bu güç karşısında kimse direnemeyecek. Ancak bu büyüleyici etkinin bir uyarısı var; bu etkileşim, kontrolünü kaybedersen, güç oyunlarına dönüşebilir.

Aşk hayatında bugün her şey 'ya hep ya hiç' kıvamında olacak, bu da senin tutkulu doğanı daha da alevlendirecek. Ancak unutma, sen Koç burcusun ve tutkudan asla korkmazsın. Bu durum seni daha da güçlü kılacak. Fakat bu arada kıskançlık ve cazibe arasında da bir denge kurmalısın. Çünkü kıskançlık, aşkın en büyük düşmanıdır ve bu durum, cazibenin gölgesinde kalabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…