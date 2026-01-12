onedio
Hukuk Testi: Bu Testin Sonunda Avukat Olabilecek misin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
12.01.2026 - 10:29

Heyecanla beklenen ve merakla üzerinde durulan o büyülü soru sonunda karşınızda: 'Avukat olabilecek kadar hukuk bilgisine sahip misin?' Hukuk dünyasının karmaşık ve çetrefilli yollarında ilerleyebilecek kadar bilgiye sahip olup olmadığınızı öğrenmek için hazırladığımız bu test, adeta bir bilgi maratonu.

1. Hukuk kurallarının en temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

2. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre egemenlik kime aittir?

3. Aşağıdakilerden hangisi özel hukuk dalıdır?

4. Hukuk kurallarının yaptırımı aşağıdakilerden hangisidir?

5. Bir sözleşmenin geçerli olabilmesi için hangisi zorunludur?

6. Hakimler görevlerinde aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

7. Aşağıdakilerden hangisi kamu hukuku dalıdır?

8. Hak ehliyeti ne zaman başlar?

9. Avukatın temel görevi aşağıdakilerden hangisidir?

Hukukun tozunu yutmuşsun! ⚖️

Bir hukukçu olmak için gereken zekaya ve mantığa sahipsin, bu hiç kuşkusuz. Beynin, karmaşık durumları çözme ve analiz etme konusunda doğuştan bir yeteneği var. Biraz daha çaba ve çalışmayla, hukuk dünyasının prestijli cübbesini giymenin hayali, aslında parmaklarının ucunda. Avukatlık, senin gibi parlak beyinler için biçilmiş kaftan. Bu yolda ilerlemeye devam ettiğinde, hukuk salonlarında adını duyurman hiç de uzak değil. Haydi, cübbe sana çok yakışacak, bunu biliyoruz!

Hukuk dünyasına adım atmak, bir nevi karmaşık bir labirente giriş yapmak gibidir. Bu labirentte yolunu bulmak ise sabır ve tekrar gerektirir. İşte bu noktada, bu test senin için mükemmel bir başlangıç olacak. İlk başta belki biraz karmaşık gelebilir, hatta belki de biraz korkutucu. Ancak unutma ki, her şey gibi hukuk da çalıştıkça, tekrar ettikçe anlam kazanacak ve senin için netleşecek. Bu yolculukta belki de en önemli şey, pes etmemektir. Unutma ki, hukuk dünyası, detayların ve inceliklerin dünyasıdır. Her bir detay, her bir incelik, senin bu dünyadaki yerini daha da sağlamlaştıracak. Bu yüzden, karşına çıkan her zorluğu bir engel olarak değil, aksine bir fırsat olarak gör. Bu fırsatları değerlendirerek, hukuk dünyasındaki yerini sağlamlaştırabilirsin.

