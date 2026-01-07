Herkes Bu Adamı Konuşuyor! Geleceği Okuyan Can Aydoğmuş'un Başarılı Astrolojik Öngörüleri

Çanakkale’de çıkan orman yangını ve Yalova’daki tersane patlaması, Türkiye’nin kısa sürede art arda yaşadığı önemli afet ve kaza olayları olarak gündeme geldi. Bayrampaşa'da nikah salonunda yangın çıktı. 4 Ağustos 2020’de Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta, limanda depolanan amonyum nitratın infilak etmesi sonucu 200’den fazla kişinin öldüğü, binlerce kişinin yaralandığı ve şehrin büyük bölümünün ağır hasar gördüğü büyük bir patlama meydana geldi. Aynı gün Çin'de bir binaya ateş topu şeklinde bir yıldırım düştü. Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında 3 Temmuz'da meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 126 kişi ise yaralandı.

