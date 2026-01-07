onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Herkes Bu Adamı Konuşuyor! Geleceği Okuyan Can Aydoğmuş'un Başarılı Astrolojik Öngörüleri

Herkes Bu Adamı Konuşuyor! Geleceği Okuyan Can Aydoğmuş'un Başarılı Astrolojik Öngörüleri

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
07.01.2026 - 12:04

Astroloji yorumlarıyla sık sık gündeme gelen Can Aydoğmuş, geçmişte yaptığı ve gerçekleşen öngörüleriyle sık sık dikkat çeken bir isim. Siyasetten toplumsal gelişmelere kadar birçok başlıkta isabetli tahminlerde bulunan Aydoğmuş’un açıklamaları, takipçileri tarafından “tesadüf değil” yorumlarıyla karşılanıyor. Gelin, geçmişten bugüne, Aydoğmuş'un doğru çıkan öngörülerine bir göz atalım...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. 16 Kasım 2024 - Haziran 2025 arası Beşiktaş astrolojik olarak zor bir dönemden geçecek.

1. 16 Kasım 2024 - Haziran 2025 arası Beşiktaş astrolojik olarak zor bir dönemden geçecek.

Kasım 2024'te Beşiktaş Başkanı Hasan Arat özel sebeplerle istifa etti. Haziran 2025'te Beşiktaş’ta olağanüstü genel kurul toplantısı yapıldı.

Öngörüye buradan ulaşabilirsiniz.

Habere buradan erişebilirsiniz.

2. 2020 döneminde 3. Dünya Savaşı veya bu savaşın temellerinin atılmasına dair işaretler var.

2. 2020 döneminde 3. Dünya Savaşı veya bu savaşın temellerinin atılmasına dair işaretler var.

Birçok uluslararası kaynak, COVID-19 pandemisini “3. Dünya Savaşı’nın yeni boyutu” olarak değerlendirdi.

Modern Diplomacy, The Economic Times, Jamaica Gleaner gibi yayınlarda, pandeminin küresel ölçekte yarattığı ekonomik, politik ve toplumsal sarsıntı; ülkeler arasındaki stratejik rekabeti yeniden şekillendiren “görünmeyen bir savaş” olarak nitelendirildi. 

Öngörüye buradan ulaşabilirsiniz.

Habere buradan erişebilirsiniz.

3. Türkiye kendi topraklarında ya da başka ülkelerin sahalarında petrol, doğalgaz ve benzeri yeraltı kaynaklarını çıkaracak veya bu kaynaklar üzerinde hak elde edecek.

3. Türkiye kendi topraklarında ya da başka ülkelerin sahalarında petrol, doğalgaz ve benzeri yeraltı kaynaklarını çıkaracak veya bu kaynaklar üzerinde hak elde edecek.

Türkiye, Karadeniz’de büyük doğal gaz rezervleri keşfetti ve enerji alanında bölgesel bir güç olma yolunda önemli adımlar attı.

Ayrıca yeni petrol sahalarının bulunması ve enerji yatırımlarının artması, ülkenin yeraltı kaynaklarından doğrudan gelir elde etmeye başladığını gösterdi.

Öngörüye buradan ulaşabilirsiniz.

Habere buradan erişebilirsiniz.

4. 2018 ortasında Türkiye’nin dış ilişkilerinde gerilimler, ekonomik kriz ve olası ambargo benzeri zorlayıcı gelişmeler yaşanacak.

4. 2018 ortasında Türkiye’nin dış ilişkilerinde gerilimler, ekonomik kriz ve olası ambargo benzeri zorlayıcı gelişmeler yaşanacak.

Trump’ın Türkiye’ye yönelik çelik ve alüminyum vergilerini iki katına çıkarmasının ardından Türk Lirası sert biçimde değer kaybetti ve ekonomik kriz derinleşti.

Öngörüye buradan ulaşabilirsiniz.

Habere buradan erişebilirsiniz.

5. Denizlerde olağan dışı bir kirlilik veya doğa olayı yaşanacak, deniz canlıları bundan etkilenebilir ve bu sağlık açısından da risk yaratabilir.

5. Denizlerde olağan dışı bir kirlilik veya doğa olayı yaşanacak, deniz canlıları bundan etkilenebilir ve bu sağlık açısından da risk yaratabilir.

2020’nin sonlarına doğru Marmara Denizi’nde ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası), özellikle Tekirdağ ve çevresinde balıkçıların avlanmasını durma noktasına getirdi.

Uzmanlar, bu oluşumun deniz ekosistemine zarar verdiğini ve artan deniz kirliliği ile iklim değişikliğinin bir sonucu olduğunu vurguladı.

Habere buradan erişebilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. 2020 Eylül ile 2022 Nisan arasında, ya da yakın bir dönemde, Covid mutasyonları için aşı bulunacak. İlerleyen dönemlerde kanser ve MS gibi ciddi hastalıklar için yeni aşı/ilaç formülleri devreye girecek.

6. 2020 Eylül ile 2022 Nisan arasında, ya da yakın bir dönemde, Covid mutasyonları için aşı bulunacak. İlerleyen dönemlerde kanser ve MS gibi ciddi hastalıklar için yeni aşı/ilaç formülleri devreye girecek.

BioNTech CEO’su Uğur Şahin, COVID-19 aşısında kullanılan mRNA teknolojisinin artık kanser tedavisinde kullanılabileceğini ve bu alanda klinik çalışmaların başladığını açıkladı. 2025 yılında Rusya, geliştirdiği kanser aşısının preklinik testleri başarıyla tamamlandığını ve tüm hastalara ücretsiz sunulacağını açıkladı. 

Habere buradan erişebilirsiniz.

7. 31 Mart 2024 seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi yükseliş yaşayacak.

7. 31 Mart 2024 seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi yükseliş yaşayacak.

CHP İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirleri korudu ve yeni belediyeler kazandı. Bu durum Erdoğan için 20 yıllık siyasi kariyerinde en büyük seçim yenilgilerinden biri olarak değerlendirildi.

Habere buradan erişebilirsiniz.

8. 2020 Eylül ile 2022 Mart arasında özellikle Türkiye’nin batı ve iç bölgelerinde deprem, sel, hortum gibi doğal afetler, patlamalar veya toplumsal karışıklıklar yaşanabilir.

8. 2020 Eylül ile 2022 Mart arasında özellikle Türkiye’nin batı ve iç bölgelerinde deprem, sel, hortum gibi doğal afetler, patlamalar veya toplumsal karışıklıklar yaşanabilir.

30 Ekim 2020’de Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Öngörüye buradan ulaşabilirsiniz.

Habere buradan erişebilirsiniz.

9. 2020 sonbaharı ile 2021 başı arasında dünya genelinde savaşçı, saldırgan eğilimlerin artacak; ülkeler arasında gerilimler ve devletlerin kendi halklarıyla çatışma riskleri yükselecek.

9. 2020 sonbaharı ile 2021 başı arasında dünya genelinde savaşçı, saldırgan eğilimlerin artacak; ülkeler arasında gerilimler ve devletlerin kendi halklarıyla çatışma riskleri yükselecek.

Eylül 2020’de Dağlık Karabağ Savaşı başladı.

2020’nin sonunda ABD’de iç siyasi gerginlikler ve protestolar arttı.

Habere buradan erişebilirsiniz.

10. COVID-19 mutasyon geçirerek yeni varyantlar oluşturacak ve buna karşılık olarak bilim dünyası aşı ve tedavi geliştirecek.

10. COVID-19 mutasyon geçirerek yeni varyantlar oluşturacak ve buna karşılık olarak bilim dünyası aşı ve tedavi geliştirecek.

İngiltere’de Covid-19’un daha hızlı yayılan yeni bir türünün keşfedilmesi dünya genelinde endişe yarattı. uzmanlar varyantın izlenmesi gerektiğini fakat paniğe gerek olmadığını belirtti.

Habere buradan erişebilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Azerbaycan 13 Eylül 2020’den itibaren 2023 Nisan’a kadar topraklarını, özellikle deniz sınırları ve yer altı kaynakları açısından, genişletecek.

11. Azerbaycan 13 Eylül 2020’den itibaren 2023 Nisan’a kadar topraklarını, özellikle deniz sınırları ve yer altı kaynakları açısından, genişletecek.

Dağlık Karabağ Savaşı’nın ardından Azerbaycan, yaklaşık otuz yıl önce kaybettiği toprakların bir kısmını geri aldı; bölgedeki Azerbaycanlılar atalarının topraklarına dönme umuduyla bekliyor.

Öngörüye buradan ulaşabilirsiniz.

Habere buradan erişebilirsiniz.

12. 2020 sonundan 2021 ortasına kadar diplomatik krizler, konsolosluk ve yönetici düzeyinde gerilimler olabilir, ABD liderliğine yönelik olası bir saldırı ihtimali var.

12. 2020 sonundan 2021 ortasına kadar diplomatik krizler, konsolosluk ve yönetici düzeyinde gerilimler olabilir, ABD liderliğine yönelik olası bir saldırı ihtimali var.

ABD’de Trump destekçileri seçim sonuçlarını protesto ederken Kongre binasını bastı; beş kişi öldü ve ülke çapında olağanüstü hâl ilan edildi. Olay, Amerikan demokrasisinin en ciddi iç krizlerinden biri olarak değerlendirildi. Eylül 2020’de ABD Başkanı Donald Trump’a gönderilen bir posta paketinde ölümcül risin zehri tespit edildi ve olay büyük güvenlik önlemleriyle soruşturmaya alındı.

Öngörüye buradan ulaşabilirsiniz.

Habere buradan erişebilirsiniz.

13. Fenerbahçe 2020 yılı Ağustos sonu ile Aralık ayı arasında yatırımlardan kazanç sağlayabilir, hisseleri yükselebilir ve önemli başarılar elde edebilir.

13. Fenerbahçe 2020 yılı Ağustos sonu ile Aralık ayı arasında yatırımlardan kazanç sağlayabilir, hisseleri yükselebilir ve önemli başarılar elde edebilir.

2020 yılında Fenerbahçe hisseleri Borsa İstanbul’da büyük bir yükseliş yaşayarak yatırımcısına en çok kazandıran spor hissesi oldu.

Habere buradan erişebilirsiniz.

14. 21 Haziran 2020 tutulmasıyla birlikte Türkiye’de yangınlar, patlamalar veya kaos ortamı yaşanabilir.

14. 21 Haziran 2020 tutulmasıyla birlikte Türkiye’de yangınlar, patlamalar veya kaos ortamı yaşanabilir.

Çanakkale’de çıkan orman yangını ve Yalova’daki tersane patlaması, Türkiye’nin kısa sürede art arda yaşadığı önemli afet ve kaza olayları olarak gündeme geldi. Bayrampaşa'da nikah salonunda yangın çıktı. 4 Ağustos 2020’de Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta, limanda depolanan amonyum nitratın infilak etmesi sonucu 200’den fazla kişinin öldüğü, binlerce kişinin yaralandığı ve şehrin büyük bölümünün ağır hasar gördüğü büyük bir patlama meydana geldi. Aynı gün Çin'de bir binaya ateş topu şeklinde bir yıldırım düştü. Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında 3 Temmuz'da meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 126 kişi ise yaralandı. 

Habere buradan erişebilirsiniz.

15. 2020 yaz aylarında kadınlara yönelik şiddet, taciz ve kadın haklarıyla ilgili konular, ünlüler ve siyaset çevrelerinde gündeme gelecek.

15. 2020 yaz aylarında kadınlara yönelik şiddet, taciz ve kadın haklarıyla ilgili konular, ünlüler ve siyaset çevrelerinde gündeme gelecek.

Eski başbakan Tansu Çiller’in oğlu Mert Çiller, eşi Berrak Çiller’i darp ettiği iddiasıyla yargılandığı davada “basit yaralama” suçundan para cezasına çarptırıldı.

Olay kamuoyunda büyük tepki çekerken, verilen cezanın “hafif” bulunması kadın hakları savunucularınca adaletsizlik ve caydırıcılık eksikliği olarak eleştiriliyor.  Pınar Gültekin cinayeti Türkiye'de kadın cinayetlerini ve kadına yönelik şiddeti gündeme getirdi.

Öngörüye buradan ulaşabilirsiniz.

Habere buradan erişebilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

16. 5 Haziran ve 5 Temmuz 2020 tutulmaları dönemlerinde hem dünyada hem de Türkiye’de özellikle doğu bölgelerinde depremler ve doğal afetler yaşanabilir. Batı bölgesinde yaşanacak depremler korkutucu sonuçlar doğurmayacaktır.

16. 5 Haziran ve 5 Temmuz 2020 tutulmaları dönemlerinde hem dünyada hem de Türkiye’de özellikle doğu bölgelerinde depremler ve doğal afetler yaşanabilir. Batı bölgesinde yaşanacak depremler korkutucu sonuçlar doğurmayacaktır.

5 Haziran 2020’de saat 21.06 civarında Malatya’nın Pütürge ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Elazığ, Adıyaman ve Diyarbakır gibi çevre illerde de hissedildi; bazı köylerde evlerde çatlaklar oluştu. 19 Haziran'da Datça açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 26 Haziran'da Manisa'da 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Öngörüye buradan ulaşabilirsiniz.

Habere buradan erişebilirsiniz.

17. 21 Haziran - 5 Temmuz dönemlerinde yeni virüsler gündemde olacak ve korku yaratacak.

17. 21 Haziran - 5 Temmuz dönemlerinde yeni virüsler gündemde olacak ve korku yaratacak.

Çin’de domuz çiftliklerinde yapılan bir araştırma, hayvandan insana geçen yeni tip bir virüsün pandemi tehlikesi taşıdığını gösterdi. 

Öngörüye buradan ulaşabilirsiniz.

Habere buradan erişebilirsiniz.

18. Şubat 2020'den itibaren Türkiye için dış ilişkiler, medya, ekonomi, kanaat önderleri, iç ve dış güvenlik adına gergin ve hareketli bir dönem olacak.

18. Şubat 2020'den itibaren Türkiye için dış ilişkiler, medya, ekonomi, kanaat önderleri, iç ve dış güvenlik adına gergin ve hareketli bir dönem olacak.

27 Şubat 2020’de Suriye’nin İdlib kentinde rejim hava saldırısında 34 Türk askeri şehit oldu.

Türkiye hemen ardından “Bahar Kalkanı Harekâtı” başlattı.

Aynı hafta içinde (28 Şubat civarı), Türkiye Avrupa’ya göçmen geçişlerini kısmen serbest bıraktı. Bunun üzerine Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarında büyük mülteci krizi yaşandı. COVID-19 salgınının Türkiye’de başlamasıyla, iç güvenlik, medya ve ifade özgürlüğü alanında baskılar arttı.

Salgınla ilgili “halkı korku ve paniğe sevk etmek” suçlamasıyla birçok sosyal medya kullanıcısı gözaltına alındı. Türkiye, Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile Doğu Akdeniz’de enerji arama faaliyetleri nedeniyle ciddi diplomatik krizler yaşadı.Türkiye, Azerbaycan’ın yanında yer alarak Ermenistan’la yaşanan Dağlık Karabağ savaşında aktif rol aldı.

Savaş sırasında Türk yapımı SİHA’ların etkin kullanımı uluslararası gündeme taşındı.

Habere buradan erişebilirsiniz.

19. 2020 Ocak sonrası Bitcoin iyiye giderken Şubat sonrası büyük bir yükseliş yaşayacak.

19. 2020 Ocak sonrası Bitcoin iyiye giderken Şubat sonrası büyük bir yükseliş yaşayacak.

Bitcoin’in 1 Ocak 2020 fiyatı yaklaşık 7.200 USD civarındaydı. 12 Şubat 2020'de tekrar 10.000 dolara yükseldi.

Habere buradan erişebilirsiniz.

20. Arap birlikleri, Dubai, Umman, Yemen, İran, Hindistan, Çin, Endonezya, Malezya, Pakistan, Tayland, Vietnam, Filipinler ve çevresindeki ülkelerden gelen haberler dünya gündemini etkileyecek. Özellikle sıraladığım ülkelerde yönetimin şeklinin değişimi, halk ayaklanmaları, dinsel ve dogmatik yapıdan özgür yapılara geçiş başlangıcı olabilir.

20. Arap birlikleri, Dubai, Umman, Yemen, İran, Hindistan, Çin, Endonezya, Malezya, Pakistan, Tayland, Vietnam, Filipinler ve çevresindeki ülkelerden gelen haberler dünya gündemini etkileyecek. Özellikle sıraladığım ülkelerde yönetimin şeklinin değişimi, halk ayaklanmaları, dinsel ve dogmatik yapıdan özgür yapılara geçiş başlangıcı olabilir.

Umman: Sultan Kabûs’un ölümüyle iktidar kuzeni Heysem bin Tarık’a geçti.

Yemen: Güney Geçiş Konseyi Aden’de “öz-yönetim” ilan ederek iç savaşı yeniden alevlendirdi.

İran: Ukrayna uçağının yanlışlıkla vurulması itirafı sonrasında ülke genelinde protestolar patlak verdi.

Hindistan: Vatandaşlık Yasası’na karşı gösteriler büyüdü ve Delhi’de şiddetli olaylar yaşandı.

Tayland: Gençlik hareketleri monarşi reformu ve anayasa değişikliği talebiyle büyük protestolar düzenledi.

Öngörüye buradan ulaşabilirsiniz.

Habere buradan erişebilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

21. 25, 26, 27 Haziran 2020 tarihlerinin bir hafta öncesi ve 15 gün sonrası hortum, fırtına, seller görülebilir.

21. 25, 26, 27 Haziran 2020 tarihlerinin bir hafta öncesi ve 15 gün sonrası hortum, fırtına, seller görülebilir.

Çatalca'da etkili olan hortum Ahmediye Mahallesi'nde evlere büyük zarar verdi. Hortumun oluşmasıyla evlerin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Hortum bölgedeki evlere büyük zarar verdi.

Öngörüye buradan ulaşabilirsiniz.

Habere buradan erişebilirsiniz.

22. Covid-19 salgınının ardından dünya 2020 sonunda biraz rahatlayacak ama hastalıkların ve küresel gerginliğin tamamen bitişi 2023 Ocak sonunu bulacak.

22. Covid-19 salgınının ardından dünya 2020 sonunda biraz rahatlayacak ama hastalıkların ve küresel gerginliğin tamamen bitişi 2023 Ocak sonunu bulacak.

Dünya Sağlık Örgütü, COVID-19 için küresel acil durumu 2023’te sona erdirdi.  2023 yılında özellikle Euro bölgesinde üretim, hizmetler ve dış ticaret pandemi öncesi düzeylere doğru yöneldi.

Öngörüye buradan ulaşabilirsiniz.

Habere buradan erişebilirsiniz.

23. Eylül ayındaki tutulmalar, devlet yöneticileri, mahkemeler, davalar ve üniversiteleri etkiliyor.

23. Eylül ayındaki tutulmalar, devlet yöneticileri, mahkemeler, davalar ve üniversiteleri etkiliyor.

25 Eylül 2025’te kampüste stant açmak isteyen öğrencilere polis ve özel güvenlik müdahale etti, yaklaşık 20 öğrenci gözaltına alındı. Diploma sahteciliği iddiasıyla Ekrem İmamoğlu'na açılan davanın ilk duruşması 12 Eylül 2025’te yapıldı ve dava süreci büyük siyasi yankı uyandırdı. Eğitim-İş sendikası ve çeşitli akademisyenler, Eylül 2025’te yayımladıkları bildirilerle “bilimsel, demokratik ve özerk üniversite” talebini yineledi.

Öngörüye buradan ulaşabilirsiniz.

Habere buradan erişebilirsiniz.

24. Mourinho 2026'nın Haziran ayına kadar biraz zorlu bir dönemden geçiyor gibi görünüyor, haritası Fenerbahçe'nin haritasıyla uyumlu değil.

24. Mourinho 2026'nın Haziran ayına kadar biraz zorlu bir dönemden geçiyor gibi görünüyor, haritası Fenerbahçe'nin haritasıyla uyumlu değil.

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Öngörüye buradan ulaşabilirsiniz.

Habere buradan erişebilirsiniz.

25. Mayıs 2025 sonrası en geç iki ay içinde Türkiye borsası çok iyi gelişmeler yaşayacak.

25. Mayıs 2025 sonrası en geç iki ay içinde Türkiye borsası çok iyi gelişmeler yaşayacak.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi tarihi zirveye ulaştı. Yatırımcı ilgisi ve piyasadaki hareketlilik dikkat çekiyor. 

Öngörüye buradan ulaşabilirsiniz.

Habere buradan erişebilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

26. 26.07.2025 - 21.08.2025 arasında sel, su ve deniz ile ilgili olaylar olabilir.

26. 26.07.2025 - 21.08.2025 arasında sel, su ve deniz ile ilgili olaylar olabilir.

Hindistan'da şiddetli yağışlar ve bulut patlaması sonucu meydana gelen selde en az 46 kişi hayatını kaybetti, 200’den fazla kişi kayboldu. Sel felaketi bölgesel olarak büyüyerek 176 kişinin ölümüne ve çok sayıda köyün sular altında kalmasına yol açtı.

Çin'de günlerce süren sağanak yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketinde çok sayıda can kaybı yaşandı.

ABD'de ani bastıran yağmurlar sonucu Tennessee eyaletinde sel baskınları yaşandı, yollar kapandı ve can kayıpları bildirildi.

Öngörüye buradan ulaşabilirsiniz.

Habere buradan erişebilirsiniz.

27. 2025 Mart sonu ve Nisan ayında Satürn'ün ev değiştirmesi ve tutulmaların etkisiyle deprem olabilir. Bu depremin çok büyük etkileri olacağını ön görmüyorum.

27. 2025 Mart sonu ve Nisan ayında Satürn'ün ev değiştirmesi ve tutulmaların etkisiyle deprem olabilir. Bu depremin çok büyük etkileri olacağını ön görmüyorum.

23 Nisan 2025'te saat 12.49'da Marmara Denizi'nin orta kesiminde yer alan Orta Marmara Sırtı'nda yerin 13 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem yaklaşık 13 saniye sürdü.

Öngörüye buradan ulaşabilirsiniz.

Habere buradan erişebilirsiniz.

28. 2025 Haziran sonrası 2027 Eylül ayına kadar İstanbul Üniversitesi için zor bir dönem olduğu görünüyor .

28. 2025 Haziran sonrası 2027 Eylül ayına kadar İstanbul Üniversitesi için zor bir dönem olduğu görünüyor .

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verildiğini bildirdi.

Öngörüye buradan ulaşabilirsiniz.

Habere buradan erişebilirsiniz.

29. İran'da 2020 Haziran ile 2023 Haziran arası darbe, devrim ve devlet değişimlerinin olacağı görünüyor.

29. İran'da 2020 Haziran ile 2023 Haziran arası darbe, devrim ve devlet değişimlerinin olacağı görünüyor.

Eylül 2022'de başlayan Mahsa Amini protestoları sonrası İran yönetimi diken üstünde.

Öngörüye buradan ulaşabilirsiniz.

Habere buradan erişebilirsiniz.

30. 2025 Mayıs yada sonunda Aralık ayından sonra Fenerbahceden pozitif beklentilerim var.

30. 2025 Mayıs yada sonunda Aralık ayından sonra Fenerbahceden pozitif beklentilerim var.

Fenerbahçe Beko ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.

Öngörüye buradan ulaşabilirsiniz.

Habere buradan erişebilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

31. Galatasaray 2025'te SüperLig şampiyonu olabilir.

31. Galatasaray 2025'te SüperLig şampiyonu olabilir.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bellona Kayserispor'u 3-0 yenerek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Öngörüye buradan ulaşabilirsiniz.

Habere buradan erişebilirsiniz.

32. 2024 Şubat - 2025 Mayıs arası Türkiye'de önemli bir siyasetçinin hamilelik, doğum ya da annelik ile ilgili söyleyeceği sözler gündem olacak.

32. 2024 Şubat - 2025 Mayıs arası Türkiye'de önemli bir siyasetçinin hamilelik, doğum ya da annelik ile ilgili söyleyeceği sözler gündem olacak.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu aile yapısına ilişkin sözleriyle tepki topladı. Memişoğlu, 'Aile yapısının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir toplumun temelini aile oluşturur. Eğer çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz, sadece karı koca oluyorsunuz' dedi.

Öngörüye buradan ulaşabilirsiniz.

Habere buradan erişebilirsiniz.

33. İlerleyen yıllarda tüm Türk Vatandaşları devletin yada çeşitli imkanlar ile ev sahibi olacaklar. Ev sahibi olmayan Türk vatandaşı kalmayacak.

33. İlerleyen yıllarda tüm Türk Vatandaşları devletin yada çeşitli imkanlar ile ev sahibi olacaklar. Ev sahibi olmayan Türk vatandaşı kalmayacak.

Bakan Kurum ''Ev sahibi olmayan kimse kalmayacak' diyerek açıkladı: 500 bin sosyal konut için yola çıkan bir Türkiye var.

Öngörüye buradan ulaşabilirsiniz.

Habere buradan erişebilirsiniz.

34. İstanbul'da ev fiyatları 2022 sonrası müthiş şekilde yükselecek. 30 metra kare ev 1 milyon doları geçer.

34. İstanbul'da ev fiyatları 2022 sonrası müthiş şekilde yükselecek. 30 metra kare ev 1 milyon doları geçer.

İstanbul'da konut fiyatları yüzde 147, Ankara'da 116, İzmir'de yüzde 119 arttı. 

Öngörüye buradan ulaşabilirsiniz.

Habere buradan erişebilirsiniz.

35. Ekrem İmamoğlu 31 Mart 2024 seçimlerini kazanacak.

35. Ekrem İmamoğlu 31 Mart 2024 seçimlerini kazanacak.

YEREL SEÇİM 2024: Ekrem İmamoğlu üçüncü kez İstanbul’u kazandı

Öngörüye buradan ulaşabilirsiniz.

Habere buradan erişebilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

36. 2024 Şubat ile 2025 Haziran arası Türk Hava Yolları ve Türkiye’deki hava yolu şirketleri çok pozitif gelişmeler ve yükselişler yaşayacaklar.

36. 2024 Şubat ile 2025 Haziran arası Türk Hava Yolları ve Türkiye’deki hava yolu şirketleri çok pozitif gelişmeler ve yükselişler yaşayacaklar.

THY, Aralık 2024'te Guinness World Records tarafından “en çok ülkeye uçan hava yolu şirketi unvanını aldı.

Öngörüye buradan ulaşabilirsiniz.

Habere buradan erişebilirsiniz.

37. 2024 Şubat ile 2025 Mayıs arası Türkiye hastaneler, sağlık alanları ve doktorlar ile ilgili pozitif gelişmeler haberler yaşayacak. Hastanelerde büyüme olabilir ya da sağlık tıp alanında başarılar elde edilebilir.

37. 2024 Şubat ile 2025 Mayıs arası Türkiye hastaneler, sağlık alanları ve doktorlar ile ilgili pozitif gelişmeler haberler yaşayacak. Hastanelerde büyüme olabilir ya da sağlık tıp alanında başarılar elde edilebilir.

2024 yılında Türkiye’nin yaklaşık 2 milyon sağlık turisti ağırladığı bildirildi ve bu alanda büyüme görüldü.

Öngörüye buradan ulaşabilirsiniz.

Habere buradan erişebilirsiniz.

38. 2024 Şubat ile 2025 Mayıs arası özellikle öğrenciler, üniversiteler ve gençlerin yürüyüşleri, baş kaldırmaları ya da çeşitli olaylar gündem olabilir.

38. 2024 Şubat ile 2025 Mayıs arası özellikle öğrenciler, üniversiteler ve gençlerin yürüyüşleri, baş kaldırmaları ya da çeşitli olaylar gündem olabilir.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar, üniversitelerde boykot çağrıları ve öğrenci yürüyüşleriyle devam ediyor.

Öngörüye buradan ulaşabilirsiniz.

Habere buradan erişebilirsiniz.

39. Türkiye film ve dizi sektöründe dünya çapında büyüyecek, ödüller, başarılar elde edecek ve film dizi alanında çok büyük pozitif yönde gelişmeler yaşayacak!

39. Türkiye film ve dizi sektöründe dünya çapında büyüyecek, ödüller, başarılar elde edecek ve film dizi alanında çok büyük pozitif yönde gelişmeler yaşayacak!

Türkiye, televizyon dizileri ihracatında dünya içinde önemli bir yere sahip, ABD ve Birleşik Krallık’tan sonra üçüncü sırada yer aldı.

Öngörüye buradan ulaşabilirsiniz.

Habere buradan erişebilirsiniz.

40. Amerika’nın 2025 yılında çok büyük iç kargaşa ve ekonomik olarak kötü bir dönem yaşayacağı astrolojik olarak görünüyor.

40. Amerika’nın 2025 yılında çok büyük iç kargaşa ve ekonomik olarak kötü bir dönem yaşayacağı astrolojik olarak görünüyor.

2025 Nisan-Haziran döneminde ABD’de geniş çaplı protestolar ve göçmen politikalarıyla bağlantılı kitlesel gösteriler görüldü. University of Michigan 2025 Mart ayında açıkladığı anketinde, tüketici güveninin 2½ yıllık en düşük seviyeye indiğini bildirdi.

Öngörüye buradan ulaşabilirsiniz.

Habere buradan erişebilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

41. 2025 yılında 24 Şubat tarihinden itibaren dünyada savaş etkileri kendini göstermeye başlıyor. Lakin en yoğun etki 2025 yılının mart ayı sonrasında…Nisan, mayıs, haziran ve özellikle temmuz aylarında yoğun savaş etkileri var. Bu savaşlar Ortadoğu bölgesinde dünyanın farklı yerlerinde de olabilir.

41. 2025 yılında 24 Şubat tarihinden itibaren dünyada savaş etkileri kendini göstermeye başlıyor. Lakin en yoğun etki 2025 yılının mart ayı sonrasında…Nisan, mayıs, haziran ve özellikle temmuz aylarında yoğun savaş etkileri var. Bu savaşlar Ortadoğu bölgesinde dünyanın farklı yerlerinde de olabilir.

Ortadoğu’da şiddet sarmalı yeniden tırmanıyor; 13 Haziran 2025’ten itibaren İran-İsrail hattında operasyonlar gerçekleşti.

Öngörüye buradan ulaşabilirsiniz.

Habere buradan erişebilirsiniz.

42. Rusya, Avrupa ve Amerika ya da bu ülkelerden farklı ülkeler, hepsi Türkiye ile çok iyi ilişkiler geliştirebilir.

42. Rusya, Avrupa ve Amerika ya da bu ülkelerden farklı ülkeler, hepsi Türkiye ile çok iyi ilişkiler geliştirebilir.

ABD ile Türkiye arasında ticaret, yatırım ve enerji gibi alanlarda “yeni sıçrama” potansiyeli olduğuna dair işaretler var. Türkiye, Avrupa ülkeleriyle savunma, ticaret ve diplomasi alanlarında işbirliği artırma yönünde adımlar atıyor.Türkiye ile Rusya arasında enerji sektöründeki işbirliği gerçek stratejik düzeye ulaştı.

Öngörüye buradan ulaşabilirsiniz.

Habere buradan erişebilirsiniz.

43. 2018 Kasım sonrasında Bitcoin ciddi bir düşüş yaşayacak.

43. 2018 Kasım sonrasında Bitcoin ciddi bir düşüş yaşayacak.

Bitcoin son 13 ayın en düşük seviyesinde.

Öngörüye buradan ulaşabilirsiniz.

Habere buradan erişebilirsiniz.

44. 2019 yılında Satürn ve Ketu defalarca yan yana gelecek. O yüzden bu dönemde peş peşe büyük yangınlar olacak.

44. 2019 yılında Satürn ve Ketu defalarca yan yana gelecek. O yüzden bu dönemde peş peşe büyük yangınlar olacak.

2019'da 3 bin 192 hektar orman yandı.

Öngörüye buradan ulaşabilirsiniz.

Habere buradan erişebilirsiniz.

45. 08 Mayıs 2019 ile 23 Haziran 2019 arası Türkiye için gergin görünüyor.

45. 08 Mayıs 2019 ile 23 Haziran 2019 arası Türkiye için gergin görünüyor.

YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal etmesinin ardından tansiyon yükseldi.

Öngörüye buradan ulaşabilirsiniz.

Habere buradan erişebilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın