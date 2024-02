Siyasi Liderlerin Doğum Haritalarına Göre Türkiye'nin Seçim Geleceği ve İleriki Yılların Astrolojik Yorumu

İstatistiklerde Türkiye’deki HIV, AİDS oranının çok yüksek olduğu görülüyor. Bu insanlarımızı öldürüyor, kadınları çocukları etkiliyor vs. Kanada, Amerika ve Avrupa’da şu an bir ilaç var ve devletler halklarına bunu ücretsiz ya da indirim ile veriyorlar. Bu ilacı her gün bir tane aldığın zaman yedi gün sonra HIV olan birisi ile seks yaptığında bile sana bulaşmıyor. İsmini veremeyeceğim reklam gibi görünüyor ama sağlık konusu olduğu için vurgulamam lazım.

Ben kendim de Kanada’da kullandığım süreçte her gün bir tane alıyordum ve üç ayda bir kan tahlili yaptırıyorsun ve üç aylık ilacını veriyorlar, böylelikle daha güvenli ve korkmadan seks yapabiliyorsun. Türkiye’ye iki senedir gelişlerimde olduğum ameliyatlar ya da doktorlar ile görüşmelerimde bu ilaçtan bahsettiğim zaman, Türkiye’deki doktorların dahil bu ilaçtan haberdar olmadıklarını hatta bazılarının ‘olur mu öyle şey!’ falan dediğini duydum. O yüzden özellikle Türkiye devleti kurumları doktorlar, Türk bilim dünyası, ilaç firmaları vs. bu aşıyı Türkiye’ye getirtmeli ve halka ücretsiz olarak vermelisiniz. Sağlık her şeyden daha önemli…

Bunu sizleri sevdiğim için söylüyorum.

