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Siyasi Liderlerin Doğum Haritalarına Göre Türkiye'nin Seçim Geleceği ve İleriki Yılların Astrolojik Yorumu

etiket Siyasi Liderlerin Doğum Haritalarına Göre Türkiye'nin Seçim Geleceği ve İleriki Yılların Astrolojik Yorumu

Can Aydoğmuş
Can Aydoğmuş - yazio
16.02.2024 - 18:07 Son Güncelleme: 16.02.2024 - 18:16

Canım takipçilerim,

İlk öncelikle hepinizi çok seviyorum ve 2017 yılından bu yana yaptığım astroloji öngörülerimin arkasındayım. Türkiye çok iyi, mutlu ve dünyanın en güçlü zengin başarılı ileri gelişmiş çağdaş ve yenilikçi ülkelerinden biri oluyor. Zaten ben 2023 yılı sonrası olacağını söylemiştim o döneme girerken bir sürü pozitif gelişmeler oldu. Uzay’a ilk Türk gitti, voleybolda dünya birincisi olduk, CHP yönetimi değişti, yeni doğal kaynaklar çıktı, film ve dizi sektörümüz dünya çapında bir noktaya geldi, oyuncularımız dünya çapında oldu ve şimdi göreceksiniz çok daha iyi oluyor.

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Yeni bazı astroloji öngörülerimi paylaşmak istiyorum:

Yeni bazı astroloji öngörülerimi paylaşmak istiyorum:

1. Türkiye’de çok ünlü ve kitapları çok satanlara giren bir yayınevinin kitapları sahte yollar ile çok satanlara soktuğu ortaya çıkacak ya da Türkiye’de çok ünlü ve kitapları çok satanlara giren bir yayınevi ile ilgili şok verici olaylar ortaya çıkacak ve birden bu yayınevi kapacak.

2. İngiltere Kraliyet ailesi 2025 Mayıs ile 2027 arası çok korkunç olaylar yaşayacaklar ve çöküş yaşayacaklar. İngiltere Kraliyet ailesi bitme noktasına gelebilir. Bunu detaylı yazacağım.

3. Daha önce de defalarca söyledim ama buralarda yazmak istiyorum. 2023 Ocak ile 2025 Mayıs arası ya da son noktası 2025 Aralık ayına kadar. Atatürk’ün ölüm dönemi, Menderes’in ve Özal’ın ölüm dönemi ile aynı astroloji açısı var. O yüzden devlet büyükleri bu dönemde kendilerine daha fazla dikkat etmeliler. Özellikle 2024 Şubat ortası ile 2025 Haziran arası aniden devletin en başındaki kişiler çalışmayı bırakabilir veya çalışamayabilirler. Özellikle bunu iyi niyet ile önlem almaları dikkat etmeleri adına söylüyorum. Satürn Vedik astrolojiye göre Kova burcundan geçerken devletin başındaki kişi ya da kişiler vefat etmişler. O yüzden çok daha fazla sağlıklarına dikkat etmeleri, kendilerini korumak adına daha fazla önlem almaları gerekiyor. 

4. Ben dolar henüz 2 seviyelerindeyken tam tarihi ile dolar 6-10’u Temmuz sonu Ağustos başı geçecek dedim ve öyle oldu. Sonra ev fiyatları 2020’den itibaren sonrası çok artacak dedim kendimi parçalayarak herkese, tüm takipçilerime ev aldırdım ve sayısız insan ev sahibi oldu. Sonuçta söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Sadece astroloji öngörüsü yapıyorum. 

5. Astrolojik öngörüm: 2025 Mayıs ile 2027 Haziran ayına kadar dolar şok edici şekilde düşecek ama bu düşüş 2024 yılındaki başlayabilir. Eğer 2024 yılında başlamaz ise 2025 Mayıs sonrası adım adım göreceksiniz ve Türk parası çok değer kazanacak! Uygun fiyata eski vs. ev bulunca ya da işyeri Türkiye’nin neresinde olursa olsun alın, çok değerlenecek. Türkiye’nin neresinde olursa olsun uygun fiyata toprak bulunca alın, çok değerlenecek…

Bütün yurtdışından takipçilerim benim tavsiyem yurtdışındaki evlerinizi satın Türkiye’ye yatırın, yurtdışındaki paralarınızı Türkiye’ye getirin ve Türkiye’de işyeri alın, şirket kurun, buradan iş yapmaya odaklanın. Avrupa Amerika ileriki yıllarda zor dönemler yaşayacak! Bir tek Kanada yaşamak adına mantıklı bir yer, onun dışındaki yerlere değil, Türkiye’ye yatırım yapın! Avrupa’da ya da Amerika’da aldığınız evler kadar çok değerlenmeyebilir ama Türkiye’de bir toprak alıp üstüne bir yer yaptırırsanız veya eski ev alıp yaptırırsanız ya da eski ev alırsanız her yer çok değerlenecek! Doğu bölgelerinden topraklar alın çünkü Doğu ve İç Anadolu’nun topraklarının altından hep maden, değerli şeyler çıkacak ve Türkiye’ye çok yatırım gelecek. Fabrika yapmak için şirketlerin çok toprağa ihtiyacı olacak!

6. Türkiye’nin bir bölgesinde kumarhanelerin kurulması serbest olacak!

Siyasi liderlere gelirsek...

Siyasi liderlere gelirsek...

7. Ekrem İmamoğlu’nun astroloji haritasına uzun zaman bakmak istemedim ama kendisi bir televizyon programında doğum tarihi ve saatini vermiş ama yine de ben bu haritadan çok emin değilim. Yoğun istek üzerine seçimlere dair bunu kullanarak yorum yapacağım.

Bir kere bu haritaya bakınca babası ile çok sorunları olması lazım, kendisi ile ilgili çok takıntılı, sağlığı ile ilgili endişeli ya da duygusal olarak devamlı kendine döküp kalp çarpıntıları yaşayan, aile içi problemli, geceleri uyuyamayan ve kendine yönelik, karşılarındaki insanlar ile çok empati kuramayan falan vs. birisi olması lazım. Hiç öyle birisine benzemiyor ama belki de bu konuları aşmıştır, değişmiştir çünkü insanlar zaten dünyaya astroloji haritalarını daha iyi bir noktaya getirmek için gelirler.

Neyse özete gelelim enerji bu haritası doğru ise 31 Mart 2024 seçimlerini kazanır. Yine belki çok mücadeleli bir dönem olur 2. seçim belki yine olabilir ama kazanma ihtimali çok yüksek çünkü Murat Kurum’un doğum saati yok ama doğduğu gündeki astroloji haritaya baktığımız zaman Mars savaş mücadele gezegeni Ekrem İmamoğlu’na göre daha düşük. Yani Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum’un Marslarını karşılaştırınca Ekrem İmamoğlu kazanır ama sonuçta ben Murat Kurum’un astrolojik doğum saatini bilmiyorum. Ekrem İmamoğlu’nunkinden de emin değilim ama elimdeki bilgilerle yapabileceğim öngörü bu kadar.  Youtube kanalındaki videomda daha detaylı olarak da anlattım.

8. Mansur Yavaş’ın haritasına bakınca karşısında olan kişinin doğum tarihi bile net değil ve onunla doğum saati hatta günü bile pek belli olmadığı için bakamayacağım ama elimdeki bilgiler doğrultusunda haritasına bakınca bence Mansur Yavaş kazanır. 

9. Zaten CHP haritasına bakınca bir yükseliş yaşaması lazım. Eğer bu seçimler yaşamaz ise ben 2023 Ağustos’tan itibaren iki sene içinde CHP gençleşecek ve hayatının en yüksek dönemini yaşamaya başlayacak demiştim. 2026 Ocak ayına kadar inanılmaz bir yükseliş yaşayacak! Tabi bu benim astrolojik yorumum. 

10. Recep Tayyip Erdoğan’ın astroloji haritasına bakınca Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran çok zorlu görülüyor. O yüzden hep beraber neler olacağını göreceğiz.

Son olarak önemli bir konuyu vurgulamak istiyorum.

Son olarak önemli bir konuyu vurgulamak istiyorum.

İstatistiklerde Türkiye’deki HIV, AİDS oranının çok yüksek olduğu görülüyor. Bu insanlarımızı öldürüyor, kadınları çocukları etkiliyor vs. Kanada, Amerika ve Avrupa’da şu an bir ilaç var ve devletler halklarına bunu ücretsiz ya da indirim ile veriyorlar. Bu ilacı her gün bir tane aldığın zaman yedi gün sonra HIV olan birisi ile seks yaptığında bile sana bulaşmıyor. İsmini veremeyeceğim reklam gibi görünüyor ama sağlık konusu olduğu için vurgulamam lazım.

Ben kendim de Kanada’da kullandığım süreçte her gün bir tane alıyordum ve üç ayda bir kan tahlili yaptırıyorsun ve üç aylık ilacını veriyorlar, böylelikle daha güvenli ve korkmadan seks yapabiliyorsun. Türkiye’ye iki senedir gelişlerimde olduğum ameliyatlar ya da doktorlar ile görüşmelerimde bu ilaçtan bahsettiğim zaman, Türkiye’deki doktorların dahil bu ilaçtan haberdar olmadıklarını hatta bazılarının ‘olur mu öyle şey!’ falan dediğini duydum. O yüzden özellikle Türkiye devleti kurumları doktorlar, Türk bilim dünyası, ilaç firmaları vs. bu aşıyı Türkiye’ye getirtmeli ve halka ücretsiz olarak vermelisiniz. Sağlık her şeyden daha önemli… 

Bunu sizleri sevdiğim için söylüyorum.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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