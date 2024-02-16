Siyasi Liderlerin Doğum Haritalarına Göre Türkiye'nin Seçim Geleceği ve İleriki Yılların Astrolojik Yorumu

1. Türkiye’de çok ünlü ve kitapları çok satanlara giren bir yayınevinin kitapları sahte yollar ile çok satanlara soktuğu ortaya çıkacak ya da Türkiye’de çok ünlü ve kitapları çok satanlara giren bir yayınevi ile ilgili şok verici olaylar ortaya çıkacak ve birden bu yayınevi kapacak.

2. İngiltere Kraliyet ailesi 2025 Mayıs ile 2027 arası çok korkunç olaylar yaşayacaklar ve çöküş yaşayacaklar. İngiltere Kraliyet ailesi bitme noktasına gelebilir. Bunu detaylı yazacağım.

3. Daha önce de defalarca söyledim ama buralarda yazmak istiyorum. 2023 Ocak ile 2025 Mayıs arası ya da son noktası 2025 Aralık ayına kadar. Atatürk’ün ölüm dönemi, Menderes’in ve Özal’ın ölüm dönemi ile aynı astroloji açısı var. O yüzden devlet büyükleri bu dönemde kendilerine daha fazla dikkat etmeliler. Özellikle 2024 Şubat ortası ile 2025 Haziran arası aniden devletin en başındaki kişiler çalışmayı bırakabilir veya çalışamayabilirler. Özellikle bunu iyi niyet ile önlem almaları dikkat etmeleri adına söylüyorum. Satürn Vedik astrolojiye göre Kova burcundan geçerken devletin başındaki kişi ya da kişiler vefat etmişler. O yüzden çok daha fazla sağlıklarına dikkat etmeleri, kendilerini korumak adına daha fazla önlem almaları gerekiyor.

4. Ben dolar henüz 2 seviyelerindeyken tam tarihi ile dolar 6-10’u Temmuz sonu Ağustos başı geçecek dedim ve öyle oldu. Sonra ev fiyatları 2020’den itibaren sonrası çok artacak dedim kendimi parçalayarak herkese, tüm takipçilerime ev aldırdım ve sayısız insan ev sahibi oldu. Sonuçta söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Sadece astroloji öngörüsü yapıyorum.

5. Astrolojik öngörüm: 2025 Mayıs ile 2027 Haziran ayına kadar dolar şok edici şekilde düşecek ama bu düşüş 2024 yılındaki başlayabilir. Eğer 2024 yılında başlamaz ise 2025 Mayıs sonrası adım adım göreceksiniz ve Türk parası çok değer kazanacak! Uygun fiyata eski vs. ev bulunca ya da işyeri Türkiye’nin neresinde olursa olsun alın, çok değerlenecek. Türkiye’nin neresinde olursa olsun uygun fiyata toprak bulunca alın, çok değerlenecek…

Bütün yurtdışından takipçilerim benim tavsiyem yurtdışındaki evlerinizi satın Türkiye’ye yatırın, yurtdışındaki paralarınızı Türkiye’ye getirin ve Türkiye’de işyeri alın, şirket kurun, buradan iş yapmaya odaklanın. Avrupa Amerika ileriki yıllarda zor dönemler yaşayacak! Bir tek Kanada yaşamak adına mantıklı bir yer, onun dışındaki yerlere değil, Türkiye’ye yatırım yapın! Avrupa’da ya da Amerika’da aldığınız evler kadar çok değerlenmeyebilir ama Türkiye’de bir toprak alıp üstüne bir yer yaptırırsanız veya eski ev alıp yaptırırsanız ya da eski ev alırsanız her yer çok değerlenecek! Doğu bölgelerinden topraklar alın çünkü Doğu ve İç Anadolu’nun topraklarının altından hep maden, değerli şeyler çıkacak ve Türkiye’ye çok yatırım gelecek. Fabrika yapmak için şirketlerin çok toprağa ihtiyacı olacak!

6. Türkiye’nin bir bölgesinde kumarhanelerin kurulması serbest olacak!