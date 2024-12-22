Hem Sesi Hem Sözleriyle Kalbinizin Derinliklerine Ulaşacak Bir Sanatçı: E M E L

E M E L bir diğer ismi ile Emel Meslusi... Tunuslu şarkıcı Emel'in sesi o kadar büyüleyici ki kalbinizin derinliklerindeki bir noktaya ulaşıyor. Tunus Devrimi ve Arap Baharı döneminde yaptığı şarkılar ile üne kavuşan Emel'in diğer şarkılarını da keşfetmeye hazır mısınız?