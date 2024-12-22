Hem Sesi Hem Sözleriyle Kalbinizin Derinliklerine Ulaşacak Bir Sanatçı: E M E L
Hem Sesi Hem Sözleriyle Kalbinizin Derinliklerine Ulaşacak Bir Sanatçı: E M E L
E M E L bir diğer ismi ile Emel Meslusi... Tunuslu şarkıcı Emel'in sesi o kadar büyüleyici ki kalbinizin derinliklerindeki bir noktaya ulaşıyor. Tunus Devrimi ve Arap Baharı döneminde yaptığı şarkılar ile üne kavuşan Emel'in diğer şarkılarını da keşfetmeye hazır mısınız?
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1. Holm
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2. Kelmti Horra
3. Dhalem
4. Souty
5. Ma Lkit
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6. Merrouh
7. Fall In Light
8. The Man Who Sold The World
9. Lose My Mind
10. Libertà
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11. Horizon
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