onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Hem Sesi Hem Sözleriyle Kalbinizin Derinliklerine Ulaşacak Bir Sanatçı: E M E L

etiket Hem Sesi Hem Sözleriyle Kalbinizin Derinliklerine Ulaşacak Bir Sanatçı: E M E L

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
22.12.2024 - 23:34

E M E L bir diğer ismi ile Emel Meslusi... Tunuslu şarkıcı Emel'in sesi o kadar büyüleyici ki kalbinizin derinliklerindeki bir noktaya ulaşıyor. Tunus Devrimi ve Arap Baharı döneminde yaptığı şarkılar ile üne kavuşan Emel'in diğer şarkılarını da keşfetmeye hazır mısınız?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Holm

2. Kelmti Horra

3. Dhalem

4. Souty

5. Ma Lkit

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Merrouh

7. Fall In Light

8. The Man Who Sold The World

9. Lose My Mind

10. Libertà

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Horizon

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın