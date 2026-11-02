TikTok’tan Rap Zirvesine: Ice Spice’ın Yükselişini Anlatıyoruz!

Ice Spice, Princess Diana ile özgüvenini ve kendi değerini bilme halini ön plana çıkardı. Şarkının adı, İngiliz kraliyet ailesinin en tanınmış isimlerinden Prenses Diana'yı çağrıştırsa da parça, sanatçının kendi çevresindeki konumuna ilişkin bir güç gösterisiydi. Şarkı daha sonra Nicki Minaj ile yeniden yayımlandı ve ikilinin iş birliği, Ice Spice'ın kariyerinde önemli bir kilometre taşı haline geldi.