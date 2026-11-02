TikTok’tan Rap Zirvesine: Ice Spice’ın Yükselişini Anlatıyoruz!
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Bir dönem TikTok videolarında karşımıza çıkan bir şarkıyla başlayan macera, bugün dünya çapında dinlenen bir rap kariyerine dönüştü. Bronx çıkışlı Ice Spice, kendine özgü müzik tarzı, akılda kalan nakaratları ve umursamaz tavrıyla kısa sürede hip-hop dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Haydi detaylarına birlikte bakalım!
Munch (Feelin’ U)
Bikini Bottom
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Princess Diana
Boy's a Liar Pt. 2
Barbie World
Deli
Think U The Shit (Fart)
Did It First
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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