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TikTok’tan Rap Zirvesine: Ice Spice’ın Yükselişini Anlatıyoruz!

etiket TikTok’tan Rap Zirvesine: Ice Spice’ın Yükselişini Anlatıyoruz!

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Editörü
02.11.2026 - 19:01
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Bir dönem TikTok videolarında karşımıza çıkan bir şarkıyla başlayan macera, bugün dünya çapında dinlenen bir rap kariyerine dönüştü. Bronx çıkışlı Ice Spice, kendine özgü müzik tarzı, akılda kalan nakaratları ve umursamaz tavrıyla kısa sürede hip-hop dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Haydi detaylarına birlikte bakalım!

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Munch (Feelin’ U)

2022'de yayımlanan Munch, Ice Spice'ın kariyerindeki dönüm noktası. Şarkının özellikle sosyal medyada yayılan bölümleri, rapçiyi kısa sürede geniş kitlelere tanıttı. Üstelik Ice Spice, şarkıyı ilk hazırladığında büyük bir hit olacağını da hayal etmediğini söyledi. Görünen o ki bazen müzik dünyasında en büyük çıkışlar, sanatçının bile ihtimal vermediği işlerden geliyor.

Bikini Bottom

Adını SüngerBob'un yaşadığı Bikini Bottom'dan alan şarkı, Ice Spice'ın eğlenceli ve kendinden emin tarzını öne çıkardı. 2022'de yayımlanan parça, sosyal medyada yayılan danslar ve videolarla daha fazla dinleyiciye ulaştı. Şarkının adı bile sanatçının popüler kültür göndermelerini rap dünyasına taşımaktan çekinmediğini gösteriyordu.

In Ha Mood

In Ha Mood 2023 yılında yayınlandı, Ice Spice'ın çıkışının tek bir şarkıdan ibaret olmadığını kanıtlamış oldu. Akılda kalan ritmi ve kendine güvenen anlatımıyla sanatçının dinleyici kitlesini büyüttü. Şarkı, altı parçalık Like..? adlı kısa albümünde de yer aldı.

Princess Diana

Ice Spice, Princess Diana ile özgüvenini ve kendi değerini bilme halini ön plana çıkardı. Şarkının adı, İngiliz kraliyet ailesinin en tanınmış isimlerinden Prenses Diana'yı çağrıştırsa da parça, sanatçının kendi çevresindeki konumuna ilişkin bir güç gösterisiydi. Şarkı daha sonra Nicki Minaj ile yeniden yayımlandı ve ikilinin iş birliği, Ice Spice'ın kariyerinde önemli bir kilometre taşı haline geldi.

Boy's a Liar Pt. 2

PinkPantheress ile yaptığı iş birliği, Ice Spice'ın farklı müzik çevrelerinde de karşılık bulabileceğini kanıtlamış oldu. Boy's a Liar Pt. 2 rap ile pop ve elektronik dokuları bir araya getirirken Billboard Hot 100 listesinde üçüncü sıraya kadar yükseldi. Bu başarı, Ice Spice'ın yalnızca kendi hayran kitlesine seslenmediğini, farklı dinleyici gruplarını da yakalayabildiğini gösterdi.

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Barbie World

Nicki Minaj ve Aqua ile hazırlanan Barbie World, 2023 yapımı Barbie filminin müzikleri arasında yer aldı. Aqua'nın 1997 tarihli Barbie Girl şarkısını yeniden yorumlayan şarkı, nostaljiyi günümüz rap anlayışıyla buluşturdu. Şarkı Birleşik Krallık listesinde dördüncü sıraya kadar yükseldi. Ice Spice için bu, sosyal medyadan doğan şöhretini küresel pop kültürüne taşıyan önemli bir adımdı.

Deli

Deli, Ice Spice'ın New York drill tarzını en belirgin biçimde duyuran parçalarından biri oldu. Sert ritimler, kısa ve keskin sözler, tekrarlanan nakaratlar şarkının temelini oluşturuyordu. Parça, ABD Billboard Hot 100 listesinde 41. sıraya kadar yükseldi. Ayrıca Like..? albümünün en çok dinlenen parçalarından biri haline gelerek sanatçının solo başarısını güçlendirdi.

Think U The Shit (Fart)

Ice Spice, 2024'te yayımladığı bu parçanın adında bile kışkırtıcı mizahını ortaya koydu. Parantez içindeki Fart ifadesi, şarkının adını sosyal medyada konuşulmaya son derece elverişli hale getirdi. Parça ABD Billboard Hot 100 listesinde 37. sıraya ulaştı. Örneğimiz, sanatçının  insanları konuşturan sıra dışı tanıtım anlayışıyla öne çıktığını gösteriyordu.

Did It First

İngiliz rapçi Central Cee ile yayımladığı Did It First, Ice Spice'ın uluslararası iş birliklerine ağırlık verdiği dönemin dikkat çeken parçalarından biri oldu. İlişkilerde sadakat ve karşılıklı hesaplaşma temasını işleyen şarkı, iki sanatçının farklı rap tarzlarını buluşturdu. Birleşik Krallık listesinde 15. sıraya kadar yükselen parça, Ice Spice'ın kariyerinin ilk viral çıkışının çok ötesine geçtiğini gösterdi.

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Editörü
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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