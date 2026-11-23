Tedavisi Tamamlanıp Denize Salınan Deniz Kaplumbağası Yüzgeçlerine Misina Dolanmış Halde Bulundu
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İzmir'in Selçuk ilçesindeki Pamucak sahilinde, tedavisinin tamamlanmasının ardından 26 Ekim’de denize salınan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası 'Helios’, Kuşadası’nda yüzgeçlerine misina dolanmış halde bulundu. Helios daha önce 2023 yılında kafatasında parçalı kırıklar ile bulunmuş ve 3 yıl süren bir tedavi süreci yaşamıştı. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, 'Durumu fark eden duyarlı bir kişi, Helios’u misinadan kurtarmış. Onun gibi deniz canlılarının Kuşadası’nın kıyı kesimlerinde yoğun olarak dolaşması nedeniyle amatör olta balıkçılarının çok dikkatli olması gerekiyor' dedi.
İzmir'de 2023 yılında, dişi bir deniz kaplumbağası yaralı halde bulundu.
31-36 yaşları arasında olduğu tahmin edilen Helios, 26 Ekim’de Selçuk ilçesindeki Pamucak Plajı’nda düzenlenen törenle denize bırakıldı.
EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü de Kuşadası’nda olta balıkçılığıyla ilgilenenlere uyarılarda bulundu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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