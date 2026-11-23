Kuşadası’nın son yıllarda deniz kaplumbağalarının yuvalama ve beslenme alanı içine girmeye başladığını belirten Sürücü, 'Helios gibi deniz canlılarının özellikle kıyı kesimlerinde yoğun olarak dolaşması nedeniyle amatör olta balıkçılarının misinalarına dikkat etmeleri, deniz araçlarının ise hava almak için su yüzeyine çıkan kaplumbağaları gözeterek daha dikkatli seyretmeleri gerekiyor. Helios ile ilgilenen duyarlı vatandaşlara da çok teşekkür ederim. Ancak bu tür canlıların insanlara yakın olması, onlarla etkileşim kurmak istediği anlamına da gelmiyor. Helios’un sağlığının korunması için ona yaklaşılmaması ve uzaktan gözlemlenmesi önemlidir' diye konuştu.